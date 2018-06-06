防溺安全宣導 南市消第一大隊選拔憋氣王

南市消防局第一大隊宣導防溺，舉辦趣味競賽，大型液晶電視等百餘項獎品抽獎，暑期將將屆，呼籲民眾加強水域遊憩安全觀念。（記者王涵平攝）

2018-06-06 11:22

〔記者王涵平／台南報導〕南市消防局第一大隊宣導防溺，舉辦第二屆憋氣王選拔，大型液晶電視等百餘項獎品抽獎，暑期將將屆，呼籲民眾加強水域遊憩安全觀念。

第一救災救護大隊大隊長丁春能表示，夏季期間天氣炎熱，民眾喜歡往水邊跑，家長應多加留意孩子的動向，從事水上活動時，要選擇有救生員的安全水域或游泳池，不可前往公告禁止戲水之區域，以免發生憾事。

第一大隊訂於6月30日上午8時至12時在新營區南瀛綠都心公園辦理107年防溺宣導安全暨第二屆憋氣王選拔趣味競賽活動。

以3人組隊方式辦理防溺趣味競賽，競賽項目有「竿竿相連遞愛心」、「救生圈傳情義」、「嘴上功夫」等3項，皆配合救生裝備器材及防溺宣導方式所設計。競賽對象分為國小組（四、五、六年級）、國中組、社會混合組等3組。

第二屆憋氣王選拔賽，主要希望民眾感受在水中無法呼吸的情況。會場設有創意宣導互動遊戲（CPR+AED教學、大聲公宣導競賽、防溺防火知識準投王、徒手拉橡皮艇越湖體驗）及摸彩券抽獎（計有大型液晶電視、腳踏車、家樂福禮券等百餘項），寓教娛樂。

報名可洽第一大隊所屬8個消防分隊（新營消防分隊、柳營消防分隊、鹽水消防分隊、後壁消防分隊、白河消防分隊、關嶺消防分隊、東山消防分隊、東原消防分隊）索取報名表，即日起至6月17日截止。活動相關資訊不定時公布於臺南市政府消防局第一救災救護大隊粉絲專頁。

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