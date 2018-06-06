還要文資審議 礁溪文聲復建院竟被偷拆

2018-06-06 09:48

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣礁溪天主堂等建物，去年11月被宜蘭縣政府列冊追蹤，給予「暫定古蹟」身分，但時過半年，仍未獲得正式文資身分，「暫定古蹟」期限4月底到期，也未獲得展延，文化局以資料還需補證為由，決議擇期再審；但還未再審，今天卻傳出，文聲復建院被偷拆，文化局指出，已啟動暫定古蹟程序，天主教會再拆，將依法送辦。

礁溪天主堂建於1963年，後來天主堂神父為照顧小兒麻痺孩童，向外界募得120萬元，1971年於一旁興建文聲復健院，作為病童生活、復健及定期複診場所。

文聲復建院1995年功成身退，空間長期閒置，天主教台北教區打算將天主堂、復健院拆除重建，引起院友、文史工作者反彈。

民間認為，天主堂是文化資產，向宜縣文化局提報「歷史建築」審查，由縣府列冊追蹤；去年11月8日，縣府召開文資審查委員會，卻未公布審查結果，時過半年，復健院仍未獲得正式文資身分，「暫定古蹟」期限4月底到期，也未獲得展延，文化局要求，當初提報內容有瑕疵，審議程序未走完，已請提報人補齊資料，擇期再審。

不過，今日卻傳出，文聲復建院被天主堂偷拆，天主堂屋頂不見了，文聲復建院也被拆到滿目瘡痍。

文化局指出，文聲復建院現雖未具有文資身分，但天主教會未經過建設單位同意就拆，將依法開罰，文化局也依據緊急情況，啟動暫定古蹟程序，將復健願暫時列入古蹟，只要天主教會再有動作，將會被判處6個月以上，5年以下有其徒刑，併科罰金2000萬元以下。