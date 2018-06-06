強國追殺台灣國旗被迫撤下？好市多回應了！

好市多官方回應，所有網站都是由美國維護，對細節不清楚。（資料照，記者黃良傑翻攝）

2018-06-06 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國量販店好市多近日因進軍中國，意外捲入「一中」風波，好市多一開始並未對此事回應，卻被中媒追殺；傳出好市多台灣官網中的國旗「被下架」，但好市多官方回應，所有網站都是由美國維護，對細節不清楚。

有民眾向媒體爆料，好市多官網在右上角的台灣國旗在5月30日時仍有看到，但疑似受到中國打壓，發現官網中的國旗，悄悄撤下、改為「台灣」兩字。

如今，點入好市多官網中，發現美國、加拿大、英國、墨西哥、南韓等國版本網站，都未顯示出國旗。

對此，《中央社》詢問好市多行銷企劃部副總經理王友玫，他回應所有網站都是由美國維護，不清楚細節。

至於此舉是否是好市多捲入一中風波的對策？王友玫依舊強調，網站是由美國維護，不了解背後原因。

好市多進軍中國，卻被媒體質疑對台立場，事件起因為一名在美工作的上海馬姓女子向中媒告狀，控好市多高級副總裁卡蘭（Patrick Callans）2年前對台灣人公共事務會（FAPA）發送一封信件，內容是為了好市多網路招聘中，台灣被列入「省份」而道歉，並稱「好市多在台灣有分店」、「非常認同台灣是一個『國家』」。