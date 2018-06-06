熱帶系統沉降作用＋暖氣團 吳德榮：台北明不排除飆37度

2018-06-06 09:10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕南方熱帶系統持續發展，氣象專家吳德榮指出，菲律賓東方海面的兩個熱帶低壓重組並發展成一個颱風的機率高，其外圍沉降作用會讓全台天氣更穩定，從明天開始到週日受暖氣團及沉降作用影響，西半部高溫上看36度，台北不排除有37度高溫機率，請民眾記得防曬。

吳德榮表示，今天受暖氣團影響，東半部及山區午後對流胞發展，仍存在發生小範圍強降水的機率，北部局部地區午後有陣雨或雷雨，中南部鄰近山區也有機率。西半部晴朗炎熱，高溫約在35到36度，台北可能更高些，東半部約在33、34度；提醒民眾各地紫外線強，應注意防曬。

目前南方有3個熱帶低壓發展，吳德榮指出，位於南海附近的熱帶低壓美國及中國已將其升格為輕颱，但受到附近陸地影響，強度發展受限制；中央氣象局、日本地區中心及美軍聯合警報中心皆認為將偏北北西緩慢移動，各國模式大都模擬未來3天都在廣東一帶打轉。

吳德榮表示，南海的熱帶低壓4天之後的動向，據最新歐洲中期預報中心51次的模擬，顯示「不確定性」很大，大部分「系集成員」因地形破壞「熱帶低壓」消散；有一部分「系集成員」，其殘存環流向東經過廣東海面，並通過巴士海峽一帶，應持續觀察。

至於菲律賓東方海面的兩個熱帶低壓可望整併成一個颱風，且成颱機率相對較高，預估未來偏北轉東北行進，無論是否成颱，都離台有段距離，並無直接影響；但其外圍的沉降作用，會使台灣平地更穩定、氣溫升得更高。

吳德榮指出，明天開始到週日由於暖氣團加上菲律賓東方「熱帶系統」外圍沉降作用，西半部高溫可達36度、台北不排除達37度或更高，各地晴朗炎熱，紫外線強；山區午後仍有短暫雷陣雨的機率，平地的機率較低。下週一、二的天氣，與減弱的熱帶低壓的動向有關，若以目前氣象局的一週預測圖為準，下週一、二南台灣有明顯降雨的機率，但有「不確定性」，可再觀察。