低收國中生癱父病亡陷困境 南市家長協會伸援手

台南市家長協會捐助癱父病故、家計陷困境的七股竹橋國中黃姓學生，由校長潘能耀（左三）代表接受。（圖由南市家長協會提供）

2018-06-06 08:53

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市七股區竹橋國中二年級黃姓男學生，家境清寒是低收入戶，生計靠外界支援，近日癱瘓的父親病故，因為經濟無力，後事一切從簡，生活卻依然困難，仍急需各界協助，台南市家長協會得知後伸出援手幫助。

竹橋國中知悉黃生家中困境、全力協助外並聯繫台南市家長協會申請助學補助。南市家長協會理事長焦敬正表示，協會本著行善助學宗旨，立即前往捐助黃生急難助學金，日後黃生就學期間若有需要，南市家長協會會繼續配合校方助學。

據了解，黃生的父親在他與哥哥幼年時因車禍造成癱瘓、行動不便，父母後來離異，父親是監護人與撫養人，但父親因重殘臥病在床、喪失工作賺錢能力，需依賴家人照顧，黄同學與哥哥的主要照顧者與扶養人轉而由祖父母承擔！但其祖父母均已年邁、目前已無力工作，全家生計維持依賴各界補助金，生活負擔重，屬於低收入戶。其父親近日病故，因為經濟無力，後事一切從簡，生活仍相當困難。

竹橋國中校長潘能耀表示，黃同學與哥哥都是竹橋國中的學生，乖巧懂事、孝順體貼，感謝台南市家長協會捐款幫助黃生暫時度過生活上的一些難關。