高溫36度有「危險級」紫外線 午後對流旺盛防雷雨

今日白天高溫西半部及宜蘭地區約34至36度，全台各地紫外線預報達到「過量級」和「危險級」，民眾需做好防曬準備。（資料照）

2018-06-06 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕今日白天各地天氣多雲到晴，午後山區將會有旺盛的對流發展帶來雷雨，氣溫方面則是悶熱依舊，高溫西半部及宜蘭地區約34至36度，花東地區約32度，民眾需做好防曬準備。

氣象局表示，今日上半天各地多為多雲到晴天氣，不過要注意的是中午後從山區開始會有午後雷陣雨，降雨可能隨偏南風擴展到西半部、東北部及東部的平地，並有局部大雨發生的機率。

今日空氣品質部分，台灣主要偏東風，西半部地區夜間及清晨時段風速偏弱，細懸浮微粒濃度較高；午後因紫外線較強，光化反應作用致臭氧濃度上升，北部、竹苗空品區為「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級 。

週四（7日）各地大致晴朗炎熱，僅南台灣有些零星陣雨，中午前後高溫可能達到35度，下午山區及靠山區平地將有午後雷雨發展，可能伴隨局部大雨；週五（8日）起至下週二（12日）隨著熱帶性低氣壓接近台灣附近海域，水氣增加，8日、9日東半部地區將有短暫陣雨發生，10日後南部地區也會有短暫陣雨，其他地區也會有午後局部雷陣雨，此段時間降雨多寡與熱帶性低氣壓的路徑關聯較大。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 35 28 ~ 34 29 ~ 34 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）