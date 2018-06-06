06/06 各報重點新聞一覽

2018-06-06 06:35

自由時報

關務署又出包？500中國郵袋疑藏毒遭搬走

關務署才在四月二十九日大張旗鼓宣佈查獲基隆港一起一○九支槍械走私案，未料五月七日由基隆港海運進口來自中國、裝有中國郵政六百件「郵袋」的貨櫃，擬再由桃園機場自由貿易港區轉空運出口之際，整個貨櫃竟被貨櫃車頭拖走，四小時後再開回，裡面的六百件「郵袋（超過一千五百公斤）」，只「還回」一百件，將近一千三百公斤的五百件郵袋不翼而飛；資深緝毒警官研判，若以走私模式推算，每袋夾藏二公斤毒品，這次恐怕有超過一公噸毒品流入國內，目前據聞已報請檢察官介入調查。

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展現支持台灣 美擬派航母通過台海

「路透」四日由華府發出的獨家報導指出，值此美國與中國關係由於貿易紛爭及北韓核問題承受壓力而顯得格外脆弱之際，美國正考慮調派航空母艦通過台灣海峽。在中國人民解放軍在台灣周邊進行一連串軍事活動後，若美國真的派遣航母通過台灣海峽，可能被台灣視為美國總統川普又一次釋放支持台灣的訊息。

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張忠謀退休：支持蔡 續投資台灣

全球晶圓代工龍頭廠台積電創辦人張忠謀昨退休，對於股東擔心中國競爭等問題，他直言，中國半導體五年、十年後將會有很大進步，但台積電也會有很大進步，屆時台積電領先差距甚至可能更多。他也澄清網路謠傳台積電要出走一事，強調「支持蔡英文總統，台積電根留台灣，持續在台灣投資」，傳言是「亂七八糟」。

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蘋果日報

愛女慘狀印腦海800天 小燈泡爸盼兇手判死

高等法院刑15庭裡，法官緩緩念出犯罪事實，聽到「鈍創7刀、銳切23刀」等字句，被害女童的母親心如刀割，只能拿出手帕摀嘴閉目。兩年前震驚台灣社會的女童斷頭案，昨天進行宣判前的最後程序，兇手犯案手法殘忍血腥，旁聽席不時傳出啜泣聲。

飛官最後聲音「進雲了」

國軍前天舉行漢光演習，F-16戰機少校飛官吳彥霆不幸墜機殉職，因墜機處稜線兩側呈70至80度陡坡，搜救人員須以繩索垂吊，且現場瀰漫燃料汽油味，搜救人員聞久噁心嘔吐，但仍全力搜尋，「要讓飛官回家！」晚間已找到黑盒子，但關鍵的記憶體尚未尋獲。總統蔡英文昨擁抱安撫吳彥霆的老母，吳母哭說：「我兒子是最棒的！」

聯合報

美艦擬通過台海 外媒：華府將改變對台軍售方式

根據路透報導，美方正考慮派遣軍艦通過台灣海峽，且華府有意改變對台軍售的方式，改採個案辦理，以取代過去數案包裹出售的形式。

張忠謀退休：台積電創造的奇蹟還沒停止

台積電前董事長張忠謀昨天在股東會後正式退休，他說，台積電卅一年來創造的奇蹟還沒停止，未來十年全世界將更需要台積電。會後針對台積電將出走的傳言，張忠謀直斥「亂七八糟」，他表示沒說過這些話，還說他非常支持政府，他支持民選的總統，「我現在支持蔡英文總統」，他甚至敲桌強調台積電根留台灣，將持續在台灣投資。

中國時報

小燈泡爸媽 希望判凶手死刑

高院5日開庭審理3歲女童「小燈泡」命案，一審被判無期徒刑的凶手王景玉在法庭上再度向小燈泡的父母劉大經、王婉諭道歉，但未獲對方理睬，王女回憶往事數度痛哭失聲，劉則是強忍淚水、語氣堅定表示，希望法官將凶手判死，他也不接受凶手的道歉，庭末審判長諭知7月3日宣判。

尋獲F-16信標器 找嘸黑盒子

空軍少校飛官吳彥霆駕駛F-16戰機不幸墜毀殉職，搜救隊伍連續兩天尋獲吳的大小屍塊及大量飛機殘骸，5日中午一度傳出找到關鍵黑盒子，不過，空軍司令部表示，尋獲的是信標器，不是黑盒子的記憶體，今天將持續協調中華民國搜救總隊及陸軍特戰部隊等，針對陡峭邊坡地區實施搜尋。