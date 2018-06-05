金門魅力半馬 金寧場26日報名

2018-06-05 23:25

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣觀光協會主辦的「魅力金門半程馬拉松路跑」越跑越旺，人數越來越多，協會理事長吳嘉獎今天指出，考量近日天氣炎熱，不僅沿途會加倍提供飲水，原訂10日上午6時30分開跑的金沙場，將提前至6時起跑，另外，第3場的金寧場賽事預定於26日受理報名，籲請參加者注意。

吳嘉獎說，邁入第2屆的魅力金門半程馬拉松路跑，去年金沙場有600多人報名，上1場烈嶼場有800人報名，將於10日登場的金沙場，有998人報名，人數場場增加，顯示這項展現金門「路跑天堂」風景的活動，有越來越多人支持。

金門縣體育會理事長唐麗輝說，世界正在流行「體育風」，樂見金門以體育帶動觀光，相信經過楓香林、獅山砲陣地及道路綠美化的東半島，可以為選手帶來特別又心曠神怡的感覺。

中華民國路跑協會秘書長陳華恆說，完成報名就贈送專業運動賽衣、運動大毛巾，還有包括知名巧克力、面膜在內的多項伴手禮；選手連續完成5場半馬，還可獲大會紀念酒。

金門縣觀光協會表示，因應起跑時間前提前到6時，集合時間也提前至5時30分，沿途飲水將比以往加倍提供，籲請選手注意補充水分。

主辦單位指出，第2屆路跑以「風獅爺」為主題，每場賽事結束，會頒發給選手1面代表主場鄉鎮的風獅爺獎牌及國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）認證的成績證書，只要第2屆連續五場賽事「完賽」，選手獲得的獎牌可拼成一個風獅爺造型。

第3場賽事將於9月16日於金寧鄉舉行，並於6月26日開始報名，相關賽事資訊可洽金門縣觀光協會或中華民國路跑協會，報名網址：www.sportsnet.org.tw；或電洽金門縣觀光協會電話（082）373109。