八八風災擊不倒 林邊牙醫陳錦超獲國家環境教育獎首獎

陳錦超在光采濕地解說的身影。（記者陳彥廷攝）

2018-06-05 23:35

〔記者陳彥廷／屏東報導〕第6屆國家環境教育獎配合今天「世界環境日」頒獎，屏東縣政府推薦來自林邊鄉的陳錦超，一舉榮獲全國個人組第一，他除了穿梭導覽光采濕地，更是要穿上白袍施救「痛起來要人命」牙痛的牙醫師，而對所有林邊人都是記憶重創的88風災，不僅未澆熄他對環境教育的熱忱，反而更讓激起他對家鄉環境保護與執著，獲獎實至名歸。

陳錦超除為執業的牙醫師，更因為愛護土地、家鄉的使命，擔任林仔邊自然文史保育協會理事長多年，陳錦超本屆與全台16位環保先趨角逐國家環境教育獎個人獎項，致力於綠能及智慧微電網的他脫穎而出，從環保署長李應元手中接下最高榮譽特優（第1名），名符其實的林邊之光。

陳錦超的環境教育之路，從1996年掃街、淨灘及清溪開始，到1998年成立林仔邊自然文史保育協會，從社造起家，從家鄉開始認識環境，認識自己的生活環境，原以為將順隧前行，但好景不常，2009年8月8日的莫拉克風災，改變所有林邊人，但澆不熄陳錦超對環境教育的熱忱，反而讓他更深切體會，生活環境的重要性，是每個人都要主動關懷、參與。

工作夥伴形容陳錦超的想法非常多，且勇於溝通，也希望和人交流。而在屏東縣政府88風災後的養水種電政策下，他帶領協會，承租約7.2公頃的地，配合屏縣府、業者打造共10公頃的「光采濕地」，除成為智慧微電網綠能示範園區，帶進自然養殖觀念，這項堪稱極為前瞻的綠能建設，也一再的吸引外國學者、盟邦前來「取經」。

他以身作則，以光采濕地作為環境教育場域，一場又一場的濕地導覽解說，連小英總統上任前都曾慕名前來，他也以第一線的實地觀察，並與來訪者交流互動，透過協會設計的各種活動，讓環境教育立體化。

從社造到環教的22年歲月，走來熱情不減，他說，深信社造與環境教育為一體兩面，了解在地故事、歷史、產業、地理特質，有助於更加認識自己的家鄉。

光采濕地去年榮獲全國級的環境教育場域，協會就在園區內，透過光電、風電及廚餘、廢油煉製的生質柴油自給自足，成功申請為全國級的環境教育設施場域，設置智慧微電網綠能示範園區的廠商更將這些經驗複製到國外，成功「外銷」。

陳錦超說，88風災後，全鄉全被泡在水裡，堪稱百廢待舉，身為在地林邊人，在遇到問題時能使用過去的能量，與政府合作，進一步幫助地方解決問題走出困境，不只希望林邊好，更希望拓展至屏東甚至整個台灣，雖然拿下的是個人最高榮譽，但他要感謝的卻是「一路走來所有相助的貴人」，他謙虛說，「自己是跟隨者」，跟著綠能先趨，打造這個領先全台的園區。