慘！石門水庫蓄水量再降 建壩以來6/5同日「第4枯」

石門水庫上游集水區因水位下降，原被蓄水覆蓋的區域呈現乾涸景象，甚至已經長出綠草。（記者李容萍攝）

2018-06-05 23:32

〔記者李容萍／桃園報導〕久旱少雨，石門水庫「望梅止渴」又落空，4日、5日晚上集水區雖然下雨了，但這波降雨量不多，對於水情只有小小幫助，水利署北區水資源局統計截至今天為止，水庫蓄水量不到6500萬噸，是建壩歷年6月5日同日的「第4枯」，僅高過1969年的4878萬噸、2003年的4830萬噸以及2002年的692萬噸。

石門水庫集水區從3月開始因雨量偏少，水情持續不佳，大壩水位截至今晚7點跌至223.61公尺，蓄水量6406萬噸，蓄水率32.17％，集水區因水位下降，被視為觀察水情指標、佇立在石壁邊的「酋長石」完整呈現全貌，原被蓄水覆蓋的區域出現一大片裸露土地、呈現乾涸景象，甚至長出綠草，原在阿姆坪碼頭營運的遊艇轉往大壩碼頭後，在地舢舨也都無法航行只能擱淺岸邊。

就連紅極一時的電視偶像劇《命中注定我愛你》拍攝景點「薑母島」，也因舢舨無法行駛而形成孤島，島上20多戶居民出入得改走山路，一趟就得走約40分鐘，比起搭船只要5分鐘，對已7、80歲高齡居民的體力是一大負擔。桃園地區的居民已開始擔心鋒面再沒有較大的降雨，石門水庫蓄水率再降，可能在6月中旬以後就會跌破30％。

北區水資源局副局長邱忠川說，石門水庫集水區昨晚有下雨，累積雨量約19毫米、可帶來約220萬噸的進水量，而昨晚不僅桃園市區下起大雨，集水區包括高義、玉峰、白石、巴陵、霞雲、嘎拉賀、石門雨量觀測站也都有下雨，今天累積雨量超到14毫米、可帶來約150萬噸的進水量，進帳雖不多，水庫水位能止跌，對守住30％的蓄水率仍小有助益。

中央氣象局預估，6月11日起至6月下旬台灣地區會有明顯的降雨，北水局隨時做好地面人工增雨作業準備，希望能夠帶來足夠的雨量解除旱象，因為2002年6月5日所遇到同日建壩「第1枯」，同年就因7月1日雷馬遜颱風帶來豐沛雨量，水位迅速回升到243公尺接近滿水位，堪稱一次就灌飽。

石門水庫上游集水區因水位下降，原被蓄水覆蓋的區域呈現乾涸景象。（記者李容萍攝）

佇立在石門水庫集水區石壁邊的「酋長石」，因為水位下降更完整呈現全貌。（記者李容萍攝）

石門水庫上游集水區水位下降，原在阿姆坪碼頭營運的遊艇全轉往大壩碼頭，在地舢舨無法航行只能停靠岸邊。（記者李容萍攝）

久旱不雨，石門水庫上游集水區水位下降，大壩兩側原被蓄水覆蓋的區域裸露出一大截的岩石。（記者李容萍攝）