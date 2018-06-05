慈母天天陪腦麻兒上學 畢典驚喜收到超大張畢業證書

啟英高中腦麻學生黎愷威的媽媽李秀惠，3年陪讀不缺勤，今晚獲頒榮譽畢業證書，母子一起畢業，傳為佳話。（記者李容萍攝）

2018-06-05 22:47

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市私立啟英高中今晚舉辦畢業典禮，長期照顧半身不遂兒子的辛苦媽媽李秀惠，3年來，幾乎天天到校陪同就讀電子商務科的腦麻兒黎愷威上下學，風雨無阻，母子倆分別獲市長鄭文燦頒發榮譽畢業證書和勤奮向學獎，一起領獎、一起畢業，傳為佳話。

18歲的愷威，出生時因早產缺氧而罹患腦性麻痺，李秀惠當初生下愷威後，就和先生決定不再生育，以便專心照顧愷威，由她一路從幼兒園陪讀念到高中，為母則強的愛，是媽媽照顧兒子的最大動力。

愷威雖然行動不便，也無法清楚表達，但他有樂觀向上的性格，與同學相處融洽、笑口常開，而且關心參與班上的大小事，在學3年期間除了身體偶有不適，每天都能在媽媽的陪伴下準時到校，上課認真聽講，專心寫筆記。

李秀惠說，愷威雖然行動不便，卻非常貼心，平時總是輕聲細語，常常撒嬌說，「媽媽我愛你」，讓她覺得再辛苦也值得。她同時感謝董事長吳慶堂、王美只夫婦以及校長彭昭勳、學校師長和班上同學給愷威滿滿的愛和幫助，如今真要離開學校十分不捨，畢業後將先陪愷威接受職前訓練，培養一技之長，但未來學校有活動，母子倆一定會返校參加。

啟英高中腦麻學生黎愷威（右二）的媽媽李秀惠（左二），3年陪讀不缺勤，今晚獲市長鄭文燦（左一）頒榮譽畢業證書，母子一起畢業。（記者李容萍攝）