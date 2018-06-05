PO管教小孩影片挨批虐童 網紅夫妻喊冤：網路霸凌

徐妻（左一）接受採訪澄清，愛小孩都來不及了怎會虐童？但後悔貼文，未來不會上傳相關影片。（記者陳冠備攝）

2018-06-05 21:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕一對年輕夫妻育有3名小孩，平日喜愛在臉書貼文、貼影片與網友分享育兒經，內容充滿溫馨，也帶有無厘頭風格，深受歡迎。不過，有網友發現，其中一部「管教小孩」影片，有拿衣架打小孩手心1下與吸塵器嚇小孩等管教方式，恐涉及虐童，網紅夫妻卻回嗆，「不喜歡可以不要看」，引來更多批評。

35歲的徐妻說，為了記錄小孩成長點滴，5年前就在臉書成立粉絲專頁，貼文影片超過上百則，都是記錄育兒有趣的一面。今年2月，記錄大寶、二寶跟丈夫玩耍時，出現過多暴力行為，因此才拿起衣架表示懲罰與吸塵器嚇一下（二寶怕吸塵器聲音），逗小孩，過程其實很長，所以剪接成短片想娛樂一下。

徐妻說，影片上架3個月來都沒事，突然這幾天就出現不少虐童、謾罵，甚至留言想拿小孩當網紅等留言，對此感到莫名，於是上網解釋，「每個人有自己教育小孩的哲學」，不過無法抵擋網民惡言，才回「不喜歡可以不要看」，但網友持續在網路攻擊，連其他不相干影片也被抹黑，只好刪掉爭議影片，弭平事端。

徐妻說，第一次分享「教育小孩」的影片，就被污衊是虐童，難道完全不體罰才是愛的教育？她說，夫妻都很呵護小孩，才會記錄這麼多，也從沒說「打小孩很紓壓」這句話，認為網路霸凌語言很可怕，瞬間否定辛苦，會讓人想不開，以後不會再貼相關影片。

縣府社會局說，今天探訪小孩，發現身上無傷痕，可是體罰過程恐會讓兒童嚇到，會要求夫妻上親子教育課程。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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