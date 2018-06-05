荔枝椿象+乾旱…芬園黑葉荔枝產量剩6成 果粒縮水賣相差

芬園鄉黑葉荔枝受荔枝椿象與乾旱氣候影響，產量僅6成，體積也普遍比以往小了許多，預計再過10天即將陸續採收。（記者湯世名攝）

2018-06-05 20:27

〔記者湯世名／彰化報導〕雙重打擊！擁有300公頃面積的彰化縣芬園鄉黑葉荔枝即將進入採收期，不料，今年遭到荔枝椿象危害，荔枝產量不僅只有6成，更慘的是，乾旱氣候導致水分供應不足，荔枝果粒普遍比以往小3分之1，甚至一半，賣相不佳，果農憂心今夏黑葉荔枝價格恐將委靡不振，叫苦連天！

自家種黑葉荔枝的芬園鄉代蘇文徹說，今年黑葉荔枝開花期時，遭遇爆量的荔枝椿象危害，花芽被啃食，導致產量普遍減少，他們的荔枝園產量預估只有6成，但最慘的是，今年初至今降雨量嚴重不足，乾旱問題造成荔枝所需的水分供應不足，養分無法補充之下，荔枝果粒體積普遍瘦小，據他觀察，荔枝果粒普遍比以往要小了3分之1，甚至一半。

他說，黑葉荔枝果粒小，賣相變差，預估今年產地價每台斤有10元就已經算不錯了，一旦每台斤降至不到10元，果農採收將不敷成本，很可能會出現棄收，由於採收期還有約10天，後續情形還要觀察。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，芬園黑葉荔枝種植面積約有300公頃，是彰化縣最大宗產地，今年因荔枝椿象危害，荔枝產量預估僅有6成，但荔枝減產卻極可能無法反映在價格上，主因是老天爺一直不下雨，雨水中的養分無法輸送給果粒，造成荔枝果粒變小，荔枝的籽「大核率」提高，果肉不夠飽滿，不僅影響品質，賣相也不佳。

黃翊愷說，現在就說黑葉荔枝產地價格偏低或委靡不振可能言之過早，但農會也不會輕忽乾旱造成的影響，呼籲農民做好田間管理，若真的品質影響賣相，也會輔導果農將荔枝加工製成荔枝乾，將損失減至最低。