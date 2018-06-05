每天拄拐杖走路上學 92歲阿嬤從樹林高中畢業了

四代同堂的周張招，家人們一起出席她的畢業典禮。（記者邱書昱攝）

2018-06-05 20:21

〔記者邱書昱／新北報導〕活到老學到老最佳典範！樹林高中今天晚間舉行畢業典禮，其中一位進修部畢業生周張招高齡92歲，她說，自從65歲從菜市場退休後，才終於有機會進入補校學習。身為國文老師也是導師的吳秋蓉大讚，阿嬤上課從不打瞌睡相當認真，求學態度令人欽佩。

勤奮向學的周張招被師生們暱稱為「阿嬤」，經常是進修部一位到校學生，走進教室的第一件事情就是擦黑板、打掃環境，33位同學們相處融洽，大家還會輪流送阿嬤回家，不時也會和她請教人生經驗和問題。

每天堅持拄著拐杖走路上學的周張招，從沒想過自己能夠讀到高中，她回憶小學重讀好多年，而現在高中畢業心中相當雀躍，周張招認為，保持學習才能讓生活充實、大腦保持靈活，不希望只是在家中看電視度過人生。

四代同堂的周張招，在家人陪同下參加畢業典禮，臉上掛滿笑容的她表示，回到家都會認真做習題，即便是自己最不擅長的數學，不懂也會問老師，對於未來的規劃，她笑說，還會想要就讀大學。

吳秋蓉牽起周張招走上畢業典禮的道路，她說，阿嬤就算是聽不太懂中文，但還是盡量聽、也會將課文註釋寫下，甚至連岳陽樓記較艱澀的文章，也是一字一句抄起來，由於進修部的學生多為40歲以上，被他們認真求學態度打動。