瞎！家門口芒果樹竟遭水公司抓漏砍掉 含淚做芒果青…

為了水管抓漏，水公司外包商竟以挖土機挖斷住戶門口的芒果樹。（民眾提供）

2018-06-05 19:19

〔記者劉曉欣／彰化報導〕瞎！自來水公司為了抓水管漏水，竟然砍倒了家戶門口的愛文芒果樹，讓居民只能含淚做芒果青！

彰化縣伸港鄉中華路196巷昨天下午被附近居民發現，結實纍纍還套好袋的愛文芒果樹竟然倒了！一查才發現，原來是自來水公司外包廠商為了抓水管漏水，竟然先砍樹再說，芒果樹主人林美青大跳腳，因為「未告知就砍樹」，何況這還是有紀念價值的芒果樹。

媽媽種下的樹 外包商沒說一聲就砍

林美青向縣議員賴清美陳情說，這是她媽媽自家門口所種下的芒果樹，20多年來從小樹變成大樹，如果自來水公司來抓漏先告知，若真的需要動到樹，他們就會自行修剪，以保存樹木生命為優先，不會等到鄰居告知，才知道樹木已經被砍了！

台灣自來水公司第十一區管理處副處長謝忠峻說，因為溝通不良，造成民眾期待落差，希望能夠諒解，也會尊重民眾意見，以盆栽方式來復原綠意。

媽媽在自家門口所種下的芒果樹，水公司外商沒說一聲就挖斷。（民眾提供）

原本的芒果樹，住戶還在果實上套袋。（民眾提供）

救不回芒果樹，民眾含淚做芒果青。（民眾提供）

住戶原本在住家門口兩側各種一棵樹，如今芒果樹因為水公司的水管抓漏挖斷了。（記者劉曉欣攝）