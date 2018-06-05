批觀光局放任違法日租亂竄 旅宿業者：讓人失望

不少民眾喜歡透過訂房平台選擇住宿。（記者蕭玗欣攝）

2018-06-05 21:44

〔記者蕭玗欣／台北報導〕近年台灣違法日租、民宿亂竄，據觀光局統計，去年全台旅館業及民宿業新增超過千家，房間數暴增逾萬間，供過於求問題越來越嚴重。旅宿業者抱怨，觀光局多年來放任非法日租套房及違法擴大經營民宿，毫無作為，讓合法旅館業者非常失望，業者呼籲，應要求Airbnb、Agoda、Booking、Expedia等OTA平台，從源頭即禁止非法日租刊登行銷賣房，讓非法日租下架。

台灣近年來旅宿業供過於求，據觀光局最新統計，去年全台旅館業及民宿業新增超過千家，房間數暴增逾萬間；業者抱怨，現行法規對旅館要求嚴格，造成人事成本較低的違法民宿大量竄起，市場競爭激烈，導致客人增多，平均營收卻出現下滑。

花蓮旅館公會理事長陳義豐痛批，旅客入住日租套房發生二氧化碳中毒等意外時有所聞，這些非法業者建築法規、消防安全都未符合規定，出了安全誰要負責？台灣以觀光立國，不僅要保障消費者的權益，也應讓合法旅宿業者得到保障，別等出了人命才來懲處。

陳義豐說，非法日租業者沒有繳稅，怎麼能與合法旅宿業者競爭，各公協會多年來一直希望觀光局要硬起肩膀取締，甚至建議可以成立網路警察機制查緝非法，但觀光局讓業者非常失望。

事實上，訂房平台Airbnb為配合日本民泊法本月上路，日前已將近8成違法民宿業者下架，此消息也引起台灣旅宿業者關注，有業者呼籲，盼觀光局能要求Airbnb、Agoda、Booking、Expedia等OTA平台，從源頭即禁止非法日租刊登行銷賣房，讓非法日租下架。

觀光局：會深入了解日本對訂房平台的管理措施

觀光局旅宿組組長陳瓊華說，她認為日本政府應該是與平台業者達成某種協定，否則業者不可能會自行配合辦理，觀光局近期會再深入了解日本對訂房平台的管理措施，必要時將考慮鬆綁相關法規。