清潔人員錄取「幽靈人口」？ 台南市環保局、里長說分明

2018-06-05 19:49

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局招考清潔臨時人員錄取名單於本週一（4日）公布，其中，焚化廠設施在地里民有8名保障名額，其中有錄取人被投訴並非城西里民，沒有在當地居住事實，卻搶在地里民的保障名額，質疑不公平。

環保局昨天公布錄取人員後，接到民眾投訴，質疑保障名額錄取人是幽靈人口，當事人指稱，他表弟之前要寄戶被拒絕，現在為何別人卻可以？投訴人也質疑，保障名額應該是保障有真正居住在這裡的里民，沒有在當地居住的幽靈人口憑什麼可以報名特殊身分組？「保障當地里民」這幾個字算什麼？要求里長給個說明。

安南區城西里長嚴文正則澄清，城西里人口結構複雜、特殊，有一半人住當地，一半人住外地，但絕對都是港仔西（城西里）的子弟，而戶籍地也是設籍在當地，而且相關文件還得送環保局審核通過才行。

嚴文正說，只要是外地人，非港仔西的子弟，他就不會給予證明，這是原則。有居住事實要如何認定？但外出的港仔西子弟，設籍在城西里，家長來索取證明單，他能不給嗎？而被質疑的蔡姓錄取人，他是城西里蔡姓里民的孫子，也是港仔西的子弟。

環保局也澄清說，這次對外招考清潔臨時人員甄選簡章規定，有關環保廠（場）設施在地里里民保障名額的報名資格條件，除了基本資格外尚需具台南市城西里、王行里、唪口里、大同里的在地里民資格並有居住之事實者，其中，有居住事實之應繳交文件為當地里長出具的證明書正本。

環保局說，經查所有在地里里民錄取人員均依上開甄選簡章規定繳交相關證明文件報名完成，均符合資格。