醫病》感冒後四肢麻木 竟罹「急性去髓鞘性神經炎」

2018-06-05 23:10

〔記者陳建志／台中報導〕台中市43歲賴小姐日前感冒，不料幾天後雙手和下肢都發麻，不僅上完廁所難起身，連化妝都有困難，嚇得趕緊就醫，檢查後確診為罕見的「急性去髓鞘性神經炎」，院方安排5次的血漿置換治療，將致病的抗體過濾出後，她全身癱軟的狀況逐漸回復正常，已順利返家休養。

賴小姐日前先是雙手會麻，她不以為意，以為只是之前感冒造成的短暫現象，沒想到幾天後情況更嚴重，連下肢也出現無力趕緊就醫，亞大醫院神經內科主治醫師黃紫英安排進行神經傳導及腰椎穿刺抽取脊髓液檢查，確診為「急性去髓鞘性神經炎」。

黃紫英今天表示，此症狀可利用血漿置換，移除體內致病的抗體，或者透過靜脈注射免疫球蛋白中和抗體，後者只需靜脈注射，較輕鬆舒適，但因需自費動輒要20萬元以上，因此安排患者進行有健保給付的血漿置換，治療過程和洗腎相似，每2到3日執行一次，前後進行5次，患者就從全身癱軟恢復到可行走。

黃紫英指出，「急性去髓鞘性神經炎」每年發生率為每10萬人中約1至2人得病，屬罕見的免疫相關疾病，好發於年輕成年人或55歲以上的年長者，致病原因是人體遭感染後，自身產生對抗感染的抗體，但此抗體又攻擊包覆在神經表面的髓鞘，進而造成神經發炎，影響神經訊息的傳遞。

黃紫英補充，臨床上患者會出現肢體麻木、無力的現象，也有少數患者會有下背痛症狀，約50~60%的患者在發病約3週前有出現感冒、喉嚨痛、腹瀉等症狀，或曾接受重大手術、注射疫苗、生產。

黃紫英強調，此病大部分患者恢復良好，但仍有約2成的病人，會出現不同程度無法恢復的障礙，且此病非終身免疫，仍有約3%的復發機會，患者的恢復程度，也和症狀發生時神經受損程度有關，提醒民眾若感冒或腸胃道感染後，出現四肢無力、麻木等情形，應儘早就醫治療。