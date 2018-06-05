畢業典禮吹起漫威英雄風 學生笑說：很難忘

景美女中畢業典禮以童話故事「愛麗絲夢遊仙境」為主題，會場布置充滿夢幻。（景美女中提供）

2018-06-05 20:33

〔記者蔡亞樺／台北報導〕漫威英雄電影風吹進校園，近來台北市各校忙著辦畢業典禮，各校師長不約而同裝扮成漫威電影的人物，像是鋼鐵人、雷神索爾、黑寡婦等角色，師長不顧形象在舞台上載歌載舞，也有女校畢業典禮以經典童話為主軸，相當夢幻。

台北市福安國中今年畢業成年禮安排「鐵人三項」，69名畢業生從學校跑步到定點後，整裝組成單車隊，騎向社子島島頭，校方讓學生學會控制騎車速度，並沿途感受社子島的環境之美。

最後抵達基隆河畔，每18名學生組成一隊挑戰划龍舟，學生穿整好裝備後，在專業教練指導下整齊劃一前進，完成挑戰，校長、家長會長在岸邊cosplay成復仇者聯盟，鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾、黑寡婦全到齊，頒發小鐵人金牌頒，學生笑說很有趣。

除了福安國中，台北市私立稻江護家今日下午的畢業典禮，高三導師打扮成鋼鐵人、奇異博士、洛基、神力女超人、黑豹等漫威電影角色，整個會場宛如正義聯盟大會師，瀰漫著漫威風。

這些「漫威英雄」還在舞台載歌載舞，扮演神盾局長的稻江護家校長朱燦煌演出奪下最高技藝金手獎，象徵戰勝邪惡的電影橋段，讓在場學生笑聲不斷，有學生表示，看到老師這麼犧牲，令人難忘。

同樣選在今天舉辦畢典的景美女中，典禮以童話故事「愛麗絲夢遊仙境」布置，進入會場前的樹洞隧道，代表學生進入景美就讀，再往前便是愛麗絲夢房間搭配扭曲門、撲克牌士兵等，會場內則以蘑菇森林、薑餅人，代表學生在景美相遇擦出火花。最後學生合唱自創畢業歌，為典禮畫下完美句點。