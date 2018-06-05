日本東川町高中攝影交流賽 基中獲得團體銅賞

國立基隆高中一年級學生楊子毅（左一）、興仁暐（中）、徐瑋成（右二）以基隆港、市風景5張照片，參加「日本東川町國際高中攝影交流賽」，獲得團體組銅賞獎；校長張智惟（右）與指導老師林知立（左二）與有榮焉。（記者俞肇福攝）

2018-06-05 20:55

〔記者俞肇福／基隆報導〕日本第4屆「日本東川町國際高中攝影交流賽」，國立基隆高中一年級學生興仁暐、徐瑋成與楊子毅以基隆港、市風景5張照片參賽，獲得團體組銅賞；興仁暐與徐瑋成二人說：「首次參賽就得到團體組銅賞，非常感謝評審委員對我們的肯定，未來我們也會不斷精進，以不同的角度將基隆之美與大家分享。」

基中校長張智惟說，日本東川町政府於1994年仿「棒球甲子園」，打造「寫真甲子園」競賽，每年夏天於日本國內舉辦；每年都有來自日本全國各地約500校的投稿，競爭激烈。近幾年開始邀請國外學生參賽，今年邀請美國、泰國、韓國等19個國家及地區代表及日本國內3所學校參與競賽。

基中指導老師林知立說：「這3位學生沒有受過專業訓練，都是靠自學與練習，從幾千張拍攝照片的練習；我只是提點他們，給他們方向而已，他們能得獎，我相當驕傲。」

得獎的3位學生說，接觸攝影時間並不久，他們3人認為攝影是種樂趣，更能記錄下身邊的美好事物，謝謝評審讓他們有好的開始；學生說，曾經跑到大樓的頂樓拍照，卻被警衛誤以為是小偷，這讓他們有點難過。只是也常遇到很多喜愛攝影的人，彼此分享照片，也交了許多朋友，這是攝影拍照學習中，認為最開心的事」。