強！關渡國中生北高單車長征380K 2天半達陣

2018-06-05 20:10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕鄰近關渡平原自然公園自行車道的台北市關渡國中，善用地理優勢，規劃讓學生定期接受單車騎乘訓練，成為學校的特色課程，去年30名學首次成功挑戰花東縱騎180公里，校方今年策畫「關渡俠客380」課程活動，24名學生花了兩天半的時間，克服高溫、體力透支的困境，全體完成高雄台北路程超過380公里的北高單車長征，堪稱台北市最強國中生。

關渡國中24名國七到國九的學生報名參加這次單車挑戰，5月30日上午7點多從高雄左營出發，到當天晚上6點多，完成130.31公里；5月31日一早6點初，學生在師長的帶領下整隊出發，接近晚上7點半，一口氣騎乘173.94公里，最後的80公里路程，6月1日上午6點15分再次出發，下午2點11分全體學生抵達學校終點。

抵達學校時，全校師生列隊迎接歡呼，不少學生覺得很感動，參加單車挑戰的學生說，沒想到一天內騎了快180公里，超越自己的想像，也有學生說，原本一路比較落後，最後一天還遇到逆風跟下雨，雖然騎到很累很想哭，但還是努力撐過去，「感謝自己都沒有放棄」。

帶隊騎車的校長陳建廷說，配合108新課綱，老師策畫跨科跨領域的「走讀關渡俠客行」，透過課程的設計，除了讓孩子騎單車訓練體能，也在騎車過程融入教學，例如騎到某個定點，老師介紹當地的生態，還能讓學生發揮創作，寫篇旅遊文學或短篇小文。

陳建廷說，這個單車活動將課程化，利用一週2節課、一學期40節課，讓學生探索挑戰的過程，也能提升學生能力素養，將在新學期107學年度推行，成為學校特色課程，未來希望7年級學生能完成雙北自行車的挑戰，8年級則擴及至北台灣，9年級則北高，或者未來可以考慮單車環島。