即將進入用電高峰 台電大林廠火力全開

台電大林廠新建一、二號燃煤機組昨天起「火力全開」。（記者洪臣宏攝）

2018-06-05 19:50

〔記者洪臣宏／高雄報導〕天氣愈來愈熱，逐漸進入用電高峰，台電大林廠「火力全開」，新建1、2號機組今天起滿載供電，連同5、6號機組，日發電量有200萬瓩以上，台電表示，加上其它電廠供電量，備轉容量率已達6％，「可以稍微喘口氣了」。

供電日漸吃緊，台電大林廠一號機組於2日起滿載供電，二號機組原本排定白天降載測試，為了供應全國電網，今天起白天也滿載供電，直到夜間6時離峰時段才降載測試，翌日上午7時升載。

針對近日大台北地區跳電頻傳，台電提出數據強調已是4年來最少，主因是影響台北榮總、三總或信義商圈跳電，造成外界跳電頻傳印象，不過民眾仍存有缺電疑慮。

台電大林廠副廠長李榮峰指出，1、2號每個機組日發電量有80萬瓩，但2號機配合測試需求會降載，5號機組雖可達50萬瓩，但已使用40餘年，因此以40萬瓩為基準，5號機組則有55萬瓩，連同其他電廠機組陸續啟動，備轉容量率已達6％。

李榮峰表示，1、2號機組未來1年多都將呈現滿載狀況，因為到了第4季用電高峰過了，其它機組就會進入歲修，1、2號機組為新建機組，預計在2019年底或2020年初才會停機歲修。

大林廠1、2號機組總經費為1040億元，1號機組已於本月提出空污檢測資料，預計本月底進行固定汙染源驗證測試，2號機組規劃在年底進行，2座機組都力拚年底前陸續取得固定汙染源操作許可。