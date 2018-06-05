「零安樂死」犬貓死更多 議員批台北市動保處劊子手

台北市議員戴錫欽質詢指出，柯文哲上任以來，動物收容所安樂死的「生病犬貓」數字連年攀升，質疑市府成犬貓劊子手。圖為台北市動物之家收容的動物。（資料照，記者周彥妤攝）

2018-06-05 22:53

〔記者蕭婷方／台北報導〕零安樂死政策2016年上路，但台北市議員戴錫欽今於議會總質詢時出具資料指出，台北市自市長柯文哲上任以來，收容所安樂死的「生病犬貓」數字卻連年攀升，犬貓被救援至收容所當天被安樂死犬貓數，2015年僅3隻，但至今年卻有130隻，質疑市府成犬貓劊子手。

對此，柯文哲表示，自己沒看到報表也覺得很有問題，所以「換了一個新的動保處長」，相信新處長沒問題。產發局長林崇傑補充說明，犬貓進入收容所標準程序已有重新修正，也有外聘府外學者協助。

戴錫欽調閱資料指出，103年動物之家安樂死犬貓數量有216隻、3.82％，104年下降至89隻、2.09％，105年卻上升至150隻、3.56％，106年爆增至179隻、4.58％，106年安樂死率還超過104年的2倍。

其中，犬貓被救援至收容所當天被安樂死犬貓數，自2015年僅3隻，至今年已有130隻。

戴錫欽更指，依照台北市動物保護自治條例第十五條規定，只有法定傳染病或重病無法治癒的犬貓才會被安樂死，每年被救援到動物之家犬貓數量減少、安樂死率卻上升；此外，動物之家全面篩檢犬貓的篩檢比例降低，但安樂死率還逐年提高，批台北市動保處成劊子手。