鳥嶼找到鳥了！連接澎澎灘成「祥鶴」 空拍直擊澎湖新奇景

2018-06-05 18:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在澎湖東海的鳥嶼，1995年旁邊浮出一片沙洲，由時任省長的宋楚瑜命名為「澎澎灘」，經過20餘年物換星移，澎澎灘快要與鳥嶼相連，澎湖攝影大師陳明宗日前搭機經過 ，空拍鳥嶼形似「祥鶴」，認為澎湖新地標「鶴鳥」成形。

陳明宗說，澎湖俗諺說，「鳥嶼無鳥、花嶼無花、貓嶼無貓」，雖然是玩笑話，但現在鳥嶼找到鳥了，還是靈鳥「神鶴」！ 同時是風水寶地松「鶴」延年，成為澎湖新地標「鶴島」，將原名「鳥嶼」，夢想無限大就成了「鶴島」。根據陳明宗提供的照片及圖片比對，鶴首部位就是澎澎灘，還真的相當神似。

對於自然界力量變化，澎湖地質專家洪國雄老師說，澎澎灘應是1986年韋恩颱風改變澎湖水文流向，在沿岸流、潮汐、波浪相互作用下，1995年浮出沙洲，當地人稱為「活龍灘」，前省長宋楚瑜命名為「澎澎灘」，多年來一直往北邊移位，逐漸連接鳥嶼，才會形成祥鶴圖樣。

洪國雄進一步解釋，澎湖北海的淺坪多，珊瑚礁碎屑堆積，除了大自然力量，鳥嶼建港、石滬及海底水管、海底步道等人為力量，也會破壞珊瑚礁，造成碎屑堆積，由於北海都是東或東南沿岸流，自險礁港淤積、吉貝沙尾（變成黑面琵鷺匙狀嘴唇）及澎澎灘向鳥嶼靠攏，都可印證沿岸流的方向。