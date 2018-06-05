好消息！平鎮親子館啟用 主打「木質感」超溫馨

平鎮親子館主打天然木材玩具，小朋友在木頭球池旁玩耍。（記者許倬勛攝）

2018-06-05 20:42

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市平鎮區親子館今天下午啟用，場館內以天然木材玩具為主題，許多家長帶著小朋友前往體驗，都說設備和設施相當不錯，市長鄭文燦前往揭牌，並與小朋友互動。鄭文燦說，親子館不只提供免費的遊戲空間，也提供育兒指導、親子成長系列課程等，未來朝向「一生活圈一親子館」為目標，預計增加20個親子館。

親子館主要服務對象為6歲以下小朋友，整體空間以「天然木材」為主題，包括木造球池、木育玩具、大型溜滑梯等，也規劃益智操作區、寶寶遊戲區、角色扮演區等空間，提供孩子各種的感官刺激與學習，引發孩子好奇心與探索的動機。

30歲的古媽媽帶著2歲大的小朋友來體驗，她說，平鎮館棄用塑料玩具，改提供木造玩具相當特別，給人質樸溫暖的感覺，也有助於孩子們穩定情緒，且上網即可預約使用，非常方便。

市長鄭文燦說，市府原以「一區一館」為規劃，但為滿足家庭所需，將朝向「一生活圈一親子館」目標前進，如包括剛落成的平鎮館，以及裝修中、位於南區青少年活動中心的新勢親子館，預計11月前可完工，全市可望增設20個親子館。

親子館開館時間為週二至週日，上午9點至12點、下午2點至5點，採預約制，日一休館，每場次開放20組親子使用。除現場報名，也可上桃園親子服務網線上預約。