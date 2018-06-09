天天吃好料》嘉義竹崎秀惠香菇肉羹 在地飄香逾70年

「秀惠香菇肉羹」的肉羹肉選用當天現宰的豬後腿肉，肉質嫩又有嚼勁，沒有裹太多粉，能吃得到肉的天然原味。（記者曾迺強攝）

2018-06-09 09:46

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉中正路「秀惠香菇肉羹」在地經營逾70年，業者吳文惠傳承二代手藝，每天一到清晨6點，店內就飄出肉羹湯誘人香氣迎客，除了肉羹系列產品，油飯、炒麵等都是人氣美食，由於沒設立招牌，常客稱這裡是「在地的」才知道的巷弄美食。

「秀惠香菇肉羹」店內販售的魯肉飯、炒米粉、肉羹麵、肉骨酥湯等12個品項，選擇眾多，價格從20元至35元不等，銅板價格就能飽餐一頓，加上用料實在，不僅抓住鄰近居民的胃，也抓住他們的心。

吳文惠說，即便是小吃攤，也要嚴謹把關用料及製作過程，肉羹的肉選用當天現宰的豬後腿肉，肉質嫩又有嚼勁，沒有裹太多粉，能吃得到肉的天然原味；肉骨酥湯的排骨酥汆燙後油炸5分鐘至金黃色，再熬煮半小時以上「焢」出軟綿口感，入口即化，湯頭濃郁不油膩，有客人連喝2碗才過癮。

「這家店祖傳超過70年。」吳文惠說，20歲就隨阿公學習手藝，其中，熱銷的油飯要將所使用的糯米浸泡軟化後，蒸20分鐘再倒入1碗熱水翻攪，讓熱度深入米心，加上紅蔥酥、香菜、滷肉塊等，烘托出糯米香氣。

客人點上油飯、炒米粉，搭配一碗肉羹或肉骨酥湯，台灣味十足的早餐征服許多竹崎人的味蕾，嘉義縣議員何子凡跑行程前，幾乎會來此報到，是這家店的死忠粉絲。

鄉親陳世偉讚賞店家用料實在、餐點價格便宜，雖然外觀沒設招牌、不顯眼，「我及其他常客天天來吃就是好招牌。」

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