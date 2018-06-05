久旱不雨！新竹東大排烏瓦窯灌溉渠飄惡臭

久旱不雨，新竹市東大排烏瓦窯灌溉渠因久未開閘門放水，造成沿岸的家庭廢污水排入，讓此灌溉渠積很多垃圾，且傳出陣陣惡臭，居民苦不堪言，市議員李妍慧前往會勘，要求市府趕緊清除垃圾，減緩惡臭味。（記者洪美秀攝）

2018-06-05 18:15

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員李妍慧接獲民眾陳情指出，烏瓦窯圳東大排水口處垃圾成河、惡臭難聞，現在正值盛夏，每到傍晚就飄惡臭，讓居民苦不堪言，她與市府工務處及農田水利會和居民、古賢里長李正明今天前往會勘，要求市府趕緊清除堆積的垃圾，改善排水問題。

李妍慧說，烏瓦窯圳東大排水口攔水設施前年才落成啟用，在枯水季時，由東大排攔水後流入烏瓦窯圳灌溉渠道，是附近農民賴以為生的重要灌溉渠，是條重要的灌溉渠道，主要排放的流域是排往頭前溪，但久久才會放閘門排水入頭前溪，但因今年雨量不足，提早進入枯水期，再加上缺水，攔水閘門長期未放，排水口處聚集大量垃圾、油垢，加上沿岸家用污水排放不知名廢棄物，散發處濃烈惡臭，附近居民苦不堪言，每次經過，就會傳來陣陣惡臭。

古賢里長李正明說，烏瓦窯灌溉渠的惡臭已經持續很長一段時間，但為了灌溉，沒有辦法放水，居民常常抱怨惡臭，希望市府能協助清除垃圾及油污。

市府工務處下水道科表示，此段東大排是由市區勝利路護城河段開始的排水道，會一路排到頭前溪口，此段是最下游段，因此蓄積沿岸的垃圾跟廢棄物和家用污水，才會出現惡臭及垃圾等情形，工務處會協請環保局，先就水面上的垃圾跟廢棄物進行清除工作，減緩惡臭味。

李妍慧說，這是長期「灌排不分」的苦果，長期來說唯有透過污水下水道的佈建，加上排水渠道的整治工程，才能有效改善，她也提醒市府加強下水道工程，同時呼籲市民發揮公德心，不要亂排廢污水，她已請市府先處理累積的垃圾，避免蚊蠅孳生，造成環境骯亂及惡臭飄散。