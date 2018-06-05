台北港加碼開放週六垂釣 全年釣客可望破萬人

2018-06-05 18:11

〔記者陳宜加／台北報導〕我國四面環海且擁有豐富海洋資源，近年台北港成為釣客聚集所在，今年截至4月已有6247人次，預估全年可破萬人，港務公司以安全為前提，並確保不影響港口安全、功能與船舶進出港作業情況下，週六開放台北港部分區域供人垂釣。

據了解，目前最多釣客的是基隆港，四季魚種不同，去年一整年就高達5萬5451人次垂釣。台北港同樣開放垂釣，基隆港務分公司台北港營運處說，台北港垂釣區域位於商港管制區內北防波堤延伸堤，全段約1200公尺範圍，全區包括停車場、救生圈設備、車輛迴轉區、禁停區等，現場還設有CCTV全程監控，並協調港警消、海巡、岸巡等單位維護釣友安全。

另外，為維護釣友生命安全，近期已增設垂釣區救生圈設置、增設警示標語告示牌、管制區域標線繪製等。

台北港自2010年開放釣客釣魚，原本僅開放週日日出至日落，2016年釣客共9758人次，去年為9624人次。因應釣客需求，今年再開放週六垂釣，光今年1至4月已有6247人次，全年度釣客人次可望破萬創新高。

台北港說，因應台北港整體規劃與建設計劃，第三、第四物流區圍堰造堤工程預計2019年開工，現有釣魚區將成為施工區，未來可能再重新檢討垂釣區域。