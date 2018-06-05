來不及診斷就失明？Google AI跟專科醫生一樣準

今天Google產品經理Daniel Tse在台灣辦公室發表最新研究。（記者簡惠茹攝）

2018-06-05 22:47

［記者簡惠茹／台北報導］印度因為眼科醫師短缺，當地45％的糖尿病患者還來不及接受診斷就失明，Google跨足醫療領域，在印度引進AI技術辨識醫學影像，最新研究指出，AI判讀結果與視網膜專科醫師高度相符，Google表示，目前積極與台灣醫療機構接洽中，希望能透過這項技術幫助更多民眾。

Google去年發表AI系統成功辨識糖尿病視網膜病變影像後，今天Google產品經理Daniel Tse在台灣辦公室發表最新研究成果，他表示，除了去年曾登上美國醫學協會期刊，系統與一般眼科醫生判讀具有高度一致性以外，今年2月進一步登上期刊《Ophthalmology》，研究發現AI判讀與視網膜專科醫師高度相符。

Daniel Tse指出，糖尿病常見的併發症就是視網膜病變，造成失明，因此患者需透過每年定期篩檢來檢查是否病變，檢測方式是拍攝眼球底部影像後，經醫生觀察、判讀，但是現在全球面臨具有經驗和知識的專家短缺，印度甚至因為缺少12.7萬名左右的眼科醫生，導致近45％的糖尿病患者在接受診斷前就已經失明，Google印度的工程師發現這個問題，團隊進一步研究如何透過AI技術來改善。

Daniel Tse指出，Google研究團隊與美國掃描影像單位和印度醫學單位合作，獲得大量的影像案例作為研究基礎，首先建立影像標籤工具，並聘請54名眼科醫師辨識成像，再運用神經網路演算法（inception）辨識約13萬張成像進行訓練，並依據判斷呈現5種等級的辨識結果。

「AI比人工分級有更高的準確度。」Daniel Tse說，這套系統被應用在印度亞拉文眼科醫院前導計畫中，經過3個月後，甚至發現透過AI辨識比人工來分級更準確，目前正逐漸增加透過這個系統來檢測的病患人數。

此外，系統也應用在乳癌檢測上，Daniel Tse說，每12個的乳腺癌檢測中，就有一人可能被誤診，Google也正在建立模型來幫助醫生檢測淋巴結內乳癌細胞轉移的情形，目前演算法的腫瘤定位分數已經達到89％，比病理學家的定位分數73％還高。

Daniel Tse說， Google正在全球積極尋找合作夥伴，現在也有跟台灣一些機構接洽中，但還沒辦法透漏是誰，希望可以讓更多人使用這套系統，幫助更多需要的人。