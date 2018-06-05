南市議會教委會促教育局 比照北市中小學全面裝冷氣

2018-06-05 19:53

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會教育委員會今天前往南市北區開元國小勘查活動中心等硬體設施，會後做成決議，要求南市教育局編列預算，補助開元國小活動中心舞台翻修工程、活動中心增設冷氣機、老舊廁所改善工程等相關經費，並呼籲市府比照台北市做法，將冷氣機列為校園「基本設備」，全面挹注中小學教室裝設冷氣，以增進教育環境品質，提升學童吸收效率。

教育局表示，南市共271所國中小，班級數逾5000班，如均裝設冷氣，其冷氣機購置、安裝配線及高壓電力系統改善等，估計需15億元，且每年冷氣使用期間所需電費粗估逾5000萬元，對市府財政將是一筆龐大負擔，恐產生年度計畫經費排擠效應。此外，長時間處於冷氣環境及室內外溫差對健康的影響，還有後續電費及維修經費來源皆為大眾關心議題，將審慎評估設置需求。

教育局指出，南市是低碳城市，目前持續推動學校屋頂裝設太陽能光電板、防水隔熱斜屋頂、綠地植披，及配合教育部辦理永續校園推廣計畫，如設置活動遮陽板、通風設備等，並宣導學校班級教室儘量避免配置於頂樓等方式增加環境舒適度。

台南市議會教育委員會召集人、市議員陳怡珍及市議員林志聰、李中岑、曾培雅、李文正、蔡旺詮、洪玉鳳、許至椿等人，邀集教育局前往開元國小勘查。

陳怡珍表示，開元國小活動中心舞台老舊，長期被白蟻蛀蝕，結構體已掏空，隨時有坍塌可能，若不知情的學生還在上面奔跑、嬉戲，非常危險。此外，她也接獲家長陳情，開元國小因為經費不足，活動中心尚未裝設冷氣，在這體感溫度動輒34度、35度的炎炎夏日，要孩子怎麼專心讀書、活動。