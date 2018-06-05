鄭問工具書問世 亞洲4地18人憶孤獨英雄

大塊文化董事長郝明義（中）是漫畫宗師鄭問老友，一手策畫〈人物風流：鄭問的世界與足跡〉一書，由亞洲4地18名和鄭問有關的人，一同回憶鄭問其人其言其畫，盼讓世人更加認識這位孤獨英雄。（記者吳柏軒攝）

2018-06-05 18:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕故宮6月將舉辦台灣已故漫畫宗師鄭問的紀念大展，漫畫出版界將其視為重大盛事，多人思思念念要替鄭問多做點事，今正式出版鄭問工具書「人物風流：鄭問的世界與足跡」，由亞洲4地共18名鄭問家人、弟子、編輯、合作夥伴、歷史學家等撰文，搭配其鄭問個人訪談、罕見作品等，讓世人更加認識這位「孤獨英雄」！

大塊文化董事長郝明義表示，自己和鄭問認識近30年曾合作過〈阿鼻劍〉至今仍被眾人討論的作品，直到鄭問去年過世，才驚覺自己愚蠢，跟鄭問談論過多大計畫，卻彼此忙碌未實現，如今已成遺憾，因此策畫匯聚亞洲4地18人來談鄭問，也等同記錄下鄭問精彩的一生。

文化部次長丁曉菁表示，文化部半年前開始籌備要送鄭問作品進入故宮，過程中聆聽到許多人談論鄭問作品、為人等精彩故事，認為他是台灣要「永遠留存的寶藏」。

該書匯聚過去跟鄭問有過合作關係的漫畫家、出版編輯、弟子、家人、高中同學等，暢談鄭問其人其言，亦有台灣漫畫史學洪德麟、知名作家張大春等撰文，連鄭問合作過的日本講談社前副總編輯新泰辛、香港漫畫大師馬榮成等也侃侃而談，堆砌回憶來懷念鄭問。

該書總編輯黃健和說，書中可看出鄭問輝煌時代，並一路跟隨其腳步踏上赴日本、香港、中國、法國等足跡，並收集鄭問自己談畫技與示範，還挖掘出部分缺乏版權、流失在外的罕見作品，如〈阿鼻劍第三部：前世〉、〈風雲外傳：天下無雙〉等，等於是一本鄭問的看展工具書。

曾在2012年和鄭問同行赴法國安古蘭參加國際漫畫節的漫畫家常勝回憶，當年赴法，是第一次遇見鄭問，在展出期間自己某部作品被法國出版社相中，鄭問得知就把自己抓到帳篷外，邊抽菸邊手足舞蹈，「開心程度比我這個作者還要多開心100倍！」形容鄭問真是非常照顧後輩。

鄭問兒子鄭植羽也回憶，其對創作非常狂熱嚴謹，每一筆都耗盡能量，人物臉部細節也看出投入靈魂與個人詮釋；而一談到父親為人，鄭植羽則開始哽咽，從父親身上學會做人，最後希望創作者都能學習父親精神，維持一顆不變與堅持的心。