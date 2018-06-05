退休警克服困難養鰻 台東土坂部落第一人

奇亞次熟練的宰殺養殖鰻，薄利多銷。（記者陳賢義翻攝）

2018-06-05 20:41

［記者陳賢義／台東報導］台東達仁鄉台坂村1名排灣族退休警察奇亞次（尤國榮） ，退而不休在6年前返回達仁鄉土坂部落老家，加入全然陌生的鰻魚養殖行列，不辭下問的到處取經，經過多年的努力，終於克服了鰻苗存活不易的重重困難，成為部落第一個成功推廣鰻魚養殖的族人。

小心翼翼撈起養池裡的水管，成群黑鰻密密麻麻竄出，從事警察工作25年的奇亞次熟練的操作。他說，6年前自警界退休，就開始投入鰻魚養殖行列，斥資200多萬打造養殖池。接引山泉水，細心的養護鰻，奇亞次雖然歷經不少挫折和失敗，鰻魚存活率甚至不到1成，但他仍舊不灰心，不斷學習和詢問專業，皇天不負苦心人，目前已穩定飼養超過5000尾鰻魚，並成為部落第1人。

奇亞次說，鰻苗存活條件嚴苛，極易染病死亡，水質維護最關鍵，他堅持減少藥物用量，以活水飼養。天下沒有白吃的午餐，從事任何事心態最重要，只要下定決心就要認真去做，要對自己有信心。為了開拓銷路，奇亞次不求人，每天開著小貨車在南迴部落巡迴販售，逢週休二日更遠征台東市區擺攤。奇亞次說，倘若未來能做出好成績，他一定會與有興趣養殖鰻魚的族人共同研究開發。