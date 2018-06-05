機車、大貨車「可」上蘇花改 但前提是…

若蘇花公路台9丁線碰到交通阻斷達4小時以上，將開放機車上蘇花改，集結後，於指定時間採「前導後護」方式，由前導車戒護通行。（記者張議晨翻攝）

2018-06-05 19:06

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花改蘇澳到東澳段到底能不能騎機車？公路總局第四區養護工程處今天（5日）指出，若蘇花公路台9丁線碰到交通阻斷達4小時以上，機車集結後，就能由前導車引導通行蘇花改，大貨車則靠右進入地磅站，並依儀控指示通行。

台9丁線交通阻斷達4小時以上

公路總局因應台9丁線未來可能面臨道路交通阻斷的狀況，由四工處研擬交通疏導計畫，若台9丁線發生阻斷時間大於4小時，將開放機車、大貨車等禁行車種通行蘇花改。

四工處今天也針對疏導計畫舉辦交通實際演練，由工作人員組織機車及大貨車車隊，模擬實際車況，驗證交通疏導管理策略，場面逼真。

機車指定時間集結「前導後護」

四工處指出，若遇緊急情況，機車將於蘇澳端的蘇澳鎮公所、東澳端的東澳車站集結後，於指定時間採「前導後護」方式通行，大貨車則需靠右進入地磅站管制，並配合儀控指示通行，自行車則改搭乘火車通行。

四工處說，應變期間車種混流行時，為確保道路品質，全線速限將從60公里調降為時速50公里，並保持適當安全距離，不得任意超車或行駛路肩。另外，載運危險物品車輛需依規定申請通行證，並在指定時段採「前導後護」通行。

四工處強調，實際操演可強化應變人員在不同情境下各項處置作為，以達交通疏導效能並確保用路人行車安全，也感謝警察、鐵路局鎮公所等單位配合。