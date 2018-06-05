防跳電！清洗電塔新法寶 工研院研發高負載AI無人機

工研院在COMPUTEX展出「高負載高續航商用無人機」，可進行礙掃任務，並執行電塔預檢。（記者陳炳宏攝）

2018-06-05 19:14

〔記者陳炳宏／台北報導〕備載容量過低，再遇到電廠機組跳機或輸電網短路，很容易就缺電，因此台電每年十月到隔年三月間，須僱請直升機清洗高壓電塔電纜線上的白色串狀礙子，避免高壓電線碰觸電塔而短路，但清洗作業相當危險，過去多次發生意外，今年COMPUTEX中，工研院展出「高負載高續航商用無人機」，最大載重達30公斤、續航力達45分鐘，可肩負起危險的掃礙作業任務。

工研院機械所指出，無人機服務系統可分小、中、大型系統，此次展出的「高負載高續航商用無人機」屬於大型無人機，軸距3.7米，具備8軸16槳，並搭載複合動力系統，可以負載30公斤，續航力達45分鐘，如果負載20公斤，續航力更可達1小時以上。

工研院先進馬達技術部研究員張日陽表示，商用無人機在電塔上有兩種應用，包括礙子清掃與電塔、電纜巡檢，清洗礙子部分，過去直升機須載運去離子水，重量不輕，但目前工研院與台電公司高屏供電區營運處正合作測試，透過高壓鋼瓶裝載乾冰，以負80度的低溫乾冰噴射撞擊礙子，清除沾附的鹽分或灰塵等污染物。

巡檢部分，可透過熱影像儀拍攝，檢視電塔上礙子連接頭有沒有惡化（電暈現象）；張日陽說，以技術而言，搭配人工智慧（AI）智慧視覺系統，可達到預檢目的，包括提前發現電纜是否有出現瑕疵，電塔是否有傾斜或結構出現裂縫，一般無人機電力大概飛8分鐘就需折返，而工研院高續航商用無人機可飛一個小時以上。

張日陽說，不過目前與台電合作測試項目，僅限於清掃礙子，此外，工研院也跟軍方合作，開發高空通訊站，日後如果偏鄉發生山難時，可以立即升空當作空中基地台，甚至提供緊急物資運補。

雖然無人機搭配AI可以做到很厲害，但一旦摔機，英雄也會變狗熊，張日陽指出，目前機械所也跟日本廠商合作，開發無人機如何在飛行馬達槳葉斷裂下還能保持平衡安全返回。

據悉，清洗礙子費用不便宜，台電通常以不同地區線路段為單位招標，洗一段線路動輒需上千萬元，一年需洗一到兩次，希望未來由無人機取代，也希望無人機飛航更安全，確保投資不浪費。