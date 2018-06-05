醫病》一夜情後得了「恐愛症」 工程師檢測10次HIV

2018-06-05 17:44

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名趙姓工程師與女友吵架後，到酒吧喝酒發洩，酒精催化下，與女網友發生一夜情後，竟深陷「愛滋病恐懼症」，不僅體重下降、腹瀉，還夢到得愛滋（HIV）、骨瘦如柴的情景，日前擔心感染愛滋，又到診所報到，醫生說，若加上這一次檢測，他已檢驗HIV超過10次了。

鳳山泌尿科開業醫師李嘉文表示，趙男恐罹患「愛滋病恐懼症」，「恐愛症」是一種混合性神經症，會出現焦慮、疑病、恐懼、強迫、抑鬱等症狀。患者幾乎有過高危險的婚前或婚外性行為，事後不自主把愛滋病的資訊聯繫到自己身上。其實絕大部分並未感染，近一兩年來，他診所已接觸多名「恐愛症」患者。

李嘉文說，今年2月，趙男與女友爭吵後，到酒吧喝酒發洩後，約一名女網友回家嘿咻。5天後，他出現發燒、喉嚨痛等感冒症狀，隔了幾天右手臂又冒出紅疹，趕緊上網搜索見HIV感染急性期症狀，讓他嚇出一身冷汗。接下來半個月，趙男又出現體重下降、腹瀉等症狀，巨大心理壓力讓他性情變得暴躁，吃不下也睡不著，即使睡著也常被噩夢驚醒。

危險性行為一個月後，趙鼓起勇氣到診所做HIV檢測，結果並未感染愛滋病病毒。當時他很高興，但沒兩天又陷入新一輪的恐懼。2個月內，他每隔幾天都要到各大醫院做匿名篩檢或自費篩檢。

李嘉文說，日前趙男第2次到他診所報到，檢驗結果也未感染，而趙男私下表示，2個月已經做了超過10次的HIV檢驗了。

李嘉文提醒:「驗了沒病就不用再怕，但平時性生活應該固定性伴侶且有安全性行為」。他說最新的第四代抗原+抗體檢驗方式，在空窗期（約3週以內）之後若檢測為陰性即可排除感染的可能，不要再無謂地擔心和猜疑。

李嘉文也說，少部分人感染愛滋病後會出現急性症狀，但症狀並不能作為判定是否感染的標準，患者可嘗試轉移注意力，放鬆心情，以減輕憂慮和擔心，長時間罹患「恐愛症」也將造成人體免疫機能下降，易患其他疾病。

  • 泌尿科醫師李嘉文提醒民眾平時性生活應該固定性伴侶且有安全性行為。（記者方志賢攝）

    泌尿科醫師李嘉文提醒民眾平時性生活應該固定性伴侶且有安全性行為。（記者方志賢攝）

  • 醫師指出第四代抗原、抗體檢驗方式，在空窗期（約3週以內）之後若檢測為陰性即可排除感染的可能。（記者方志賢翻攝）

    醫師指出第四代抗原、抗體檢驗方式，在空窗期（約3週以內）之後若檢測為陰性即可排除感染的可能。（記者方志賢翻攝）

相關關鍵字： HIV 健康醫療 恐愛症 愛滋病