醫病》一夜情後得了「恐愛症」 工程師檢測10次HIV

2018-06-05 17:44

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名趙姓工程師與女友吵架後，到酒吧喝酒發洩，酒精催化下，與女網友發生一夜情後，竟深陷「愛滋病恐懼症」，不僅體重下降、腹瀉，還夢到得愛滋（HIV）、骨瘦如柴的情景，日前擔心感染愛滋，又到診所報到，醫生說，若加上這一次檢測，他已檢驗HIV超過10次了。

鳳山泌尿科開業醫師李嘉文表示，趙男恐罹患「愛滋病恐懼症」，「恐愛症」是一種混合性神經症，會出現焦慮、疑病、恐懼、強迫、抑鬱等症狀。患者幾乎有過高危險的婚前或婚外性行為，事後不自主把愛滋病的資訊聯繫到自己身上。其實絕大部分並未感染，近一兩年來，他診所已接觸多名「恐愛症」患者。

李嘉文說，今年2月，趙男與女友爭吵後，到酒吧喝酒發洩後，約一名女網友回家嘿咻。5天後，他出現發燒、喉嚨痛等感冒症狀，隔了幾天右手臂又冒出紅疹，趕緊上網搜索見HIV感染急性期症狀，讓他嚇出一身冷汗。接下來半個月，趙男又出現體重下降、腹瀉等症狀，巨大心理壓力讓他性情變得暴躁，吃不下也睡不著，即使睡著也常被噩夢驚醒。

危險性行為一個月後，趙鼓起勇氣到診所做HIV檢測，結果並未感染愛滋病病毒。當時他很高興，但沒兩天又陷入新一輪的恐懼。2個月內，他每隔幾天都要到各大醫院做匿名篩檢或自費篩檢。

李嘉文說，日前趙男第2次到他診所報到，檢驗結果也未感染，而趙男私下表示，2個月已經做了超過10次的HIV檢驗了。

李嘉文提醒:「驗了沒病就不用再怕，但平時性生活應該固定性伴侶且有安全性行為」。他說最新的第四代抗原+抗體檢驗方式，在空窗期（約3週以內）之後若檢測為陰性即可排除感染的可能，不要再無謂地擔心和猜疑。

李嘉文也說，少部分人感染愛滋病後會出現急性症狀，但症狀並不能作為判定是否感染的標準，患者可嘗試轉移注意力，放鬆心情，以減輕憂慮和擔心，長時間罹患「恐愛症」也將造成人體免疫機能下降，易患其他疾病。