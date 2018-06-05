千人牽罟、築石塭 週日來新屋漁港體驗

副市長游建華（左二起）、客家委員會副主委范佐銘、客家事務局長蔣絜安等人一同為彩繪漁船「點睛」，象徵活動開跑。（記者陳昀攝）

2018-06-05 19:56

［記者陳昀／桃園報導］新屋永安漁港是全台唯一的客家漁港，特有古老捕魚方式牽罟、築石塭等，桃市府客家事務局與新屋區公所週日起至月底將舉辦「海客文化藝術季」，除了能體驗千人牽罟等傳統漁業活動，還有公揹婆表演、客家魚村小旅行等活動，費用為100元到300元不等。

「海客文化藝術季」系列活動將於6月10日至30日展開，規劃捕魚體驗、藝文展覽及漁村小旅行等，並整合當地食旅業者一同參加，讓大家認識新屋在地人文風情。桃市府客家事務局長蔣絜安指出，捕魚體驗有「牽罟」及「築石塭」2大主題，6月10日上午在永安魚港濱海南岸登場，採網路預約報名、1人100元；6月16日至24日有客家藝陣「公揹婆」體驗與表演及客家文物展覽；另有3路線、5梯次的「客家漁村小旅行」，走訪新屋、觀音認識客家漁村之美，每人300元，詳情可查詢「桃園海客文化藝術季」臉書粉絲專頁。

新屋區笨港里里長彭永涼在記者會上示範「歕嘟」（吹海螺），他說，牽罟有2、300年歷史，是過去分工合作的捕魚方式，船主等人會將漁網撒在近海處，漁船靠岸時再「歕嘟」，村民聽到海螺聲就會到岸邊，協助牽罟把漁網拉近岸邊收網。

客家委員會副主委范佐銘指出，桃園濱海客庄是全國難得一見的海洋客家文化，當地客庄居民因濱海而發展出農漁兼作的生活型態，留下「歕嘟」（吹海螺）、「牽罟」、「石塭」等已有百年傳統的捕魚文化，「海客文化藝術季」今年也二度入選為客庄12大節慶。