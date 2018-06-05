荔枝次級品收購價 中市府同意恢復18元

市議員張玉嬿（左1）、立委何欣純（右2）、市議員參選人蔡耀頡（右1）要求提高荔枝次級品收購價，農業局長王俊雄（左2）當場同意。（張玉嬿服務處提供）

2018-06-05 19:09

〔記者張菁雅／台中報導〕受氣候因素影響，台中市今年荔枝次級品預估高達2200公噸，市府農業局日前表示將以每公斤15元收購，但往年都是18元，引起果農不滿。立委何欣純、市議員張玉嬿等人今日下午拜訪農業局長王俊雄，要求體恤農民，恢復每公斤18元收購價，王俊雄當場同意照辦，荔枝次級品收購不打折。

今年因雨量較少，造成荔枝次級品較多，農業局日前函文各農會啟動荔枝次級品收購加工計畫，每公斤15元（加工廠商9元、市府補貼6元），由於往年都是18元，今年卻少3元，果農抱怨連連。

何欣純、張玉嬿及民進黨市議員提名人蔡耀頡接獲果農陳情，今日下午親訪王俊雄，強調今年荔枝產量比去年多，又受氣候影響致次級品較多，市府補助如果再打折，果農恐怕血本無歸。

王俊雄回應說，105年、104年荔枝次級品收購分別是71公噸、113公噸，今年計畫收購500公噸，因各農會今年提報荔枝次級品高達2200公噸，為了收購更多次級品加工，才決定收購降價3元因應，另特別補助每公斤10元包裝處理費加強外銷。

何欣純、張玉嬿強調，果農是經濟最弱勢的一群，不該再砍收購價，要求恢復每公斤18元收購價，最後，王俊雄從善如流同意照辦，荔枝次級品收購價不打折，先收購500公噸，未來視實際情況再調整收購數量，協助農民降低損失。