信義豐丘聯外道拓寬 會車不卡關、助攻農業觀光

信義鄉豐丘村對外唯一聯絡道，在拓寬道路縮減處後，連中巴也能輕易進出。（記者劉濱銓攝）

2018-06-05 19:50

〔記者劉濱銓／南投報導〕信義鄉豐丘村對外唯一聯絡道路，其中近百公尺的道路嚴重縮減，導致當地百戶居民長期交通進出困難，兩車會車必須要有一方禮讓，否則就會發生擦撞事故，為此，南投縣政府協助公所改善道路，今舉行拓寬通車典禮，中型巴士也能輕易經過，將有助居民通勤與農產、觀光發展。

豐丘村聯外道路出入口路幅寬度為6.5公尺，但中間近百公尺路段卻縮減至不到3.5公尺，由於路邊就是深8公尺的駁坎，民眾進出狹小路段，會車經常發生擦撞，不然就是得先停等，禮讓對方通過，惟等待會車經常在接送小孩或上班的尖峰時段上演，甚至有時緊急就醫還會碰到類似狀況，令地方困擾不已。

今在縣長林明溱、信義鄉長史強、議員陳淑惠，以及地方人士剪綵見證下，宣布該路段拓寬啟用，盼道路束縮處拓寬至6.5公尺後，能解決當地交通老問題。

地方民眾說，當地居民約500人，全靠這條道路進出，由於社區還有豐丘國小，許多學童都必須由此往返，但只要在交通尖峰期，一遇會車就讓人相當頭痛，而今道路終於拓寬，除大幅改善通勤等交通路況，社區裡廣大的葡萄園，日後可望能吸引遊客前往採果，將有助在地農產與觀光發展。