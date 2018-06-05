醫病》老翁「伸手不見五指」 就診竟是「眼中風」

醫師呼籲，患有高血壓、糖尿病、高血脂等慢性病患，應定期檢查眼睛，避免「眼中風」。（記者鄭名翔攝）

2018-06-05 17:20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣60歲陳姓果農日前修剪果樹時，屢感覺左眼視線模糊，原以為只是疲勞睡一覺就好，但隔天情況非但未見好轉，甚至「伸手不見五指」，這才急忙就醫，經檢查發現，老翁視網膜已瀰漫性出血，確診為「缺血型視網膜中央靜脈阻塞」，也就是俗稱的眼中風，經3個月治療後有效改善老翁視力。

財團法人為恭紀念醫院眼科醫師奚道均表示，老翁就診時左眼僅能勉強看到15公分前物品，透過眼底檢查發現為瀰漫性視網膜出血，進一步依眼部電腦斷層掃描可看見黃斑部水腫，確認為「眼中風」，若延遲就醫，恐使眼靜脈血管淤塞病變惡化，嚴重將導致失明。

老翁醫師先給予眼內注射抗血管內皮細胞生長因子藥物治療，並搭配內科控制其高血壓宿疾，經過3個月的追蹤治療，有效抑制視網膜新生血管及黃斑部水腫，視力也提升至0.6，讓老翁得以正常生活、工作。

奚道均指出，目前針對靜脈阻塞的病因治療效果有限，最有效的方式是透過注射類固醇藥物搭配視網膜雷射治療。

醫師強調，預防眼中風勝於後續治療，呼籲若患有高血壓、糖尿病、高血脂等慢性病患，皆屬眼中風高風險群，應定期接受眼睛檢查，才能保障靈魂之窗。