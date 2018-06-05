對台經濟功不可沒 賴清德率團出席讚醫療器材產業座談

賴清德也拿起醫療器材仔細研究，並聆聽導覽人員的介紹。（記者邱書昱攝）

2018-06-05 19:21

〔記者邱書昱／新北報導〕行政院長賴清德今天率領團隊前往土城區參訪雃博股份有限公司，同時出席「醫療器材產業交流座談會」。會後賴清德說，在台灣醫療器材產業超過1家、就業人口超過4萬人，年產值1400億之多，對於台灣就業市場幫助、經濟發展功不可沒。

雃博公司董事長李永川陪同賴清德進行導覽公司產品，過程中賴清德也以過去醫師的背景詢問相關問題，並讚賞雃博是台灣第一家做第二類高階醫療材料的公司，更在歐美、東南亞等第駐點，立足台灣，佈局全球的模範。

李永川在會中說，台灣本身有機會當總部，現在並非代工時代，因此每季全球會議上高階員工都要用英文討論、演講，只要參加會議自然都在學英文，這也讓人素質良性循環，也能夠墊高台灣，讓下一代不只是替人代工。

賴清德說，行政院提出多項醫療器材產業發展策略，提升國際競爭，首先是完善產業生態，其中法治的部分，立院三讀通過《生技新藥產業發展條例》，適度放寬高風險適用範圍，鼓勵業者投資研發高風險醫療器材。

賴清德指出，經濟部和科技部串聯台灣醫療生技園區，北部有南港國家生技研究園區、新竹生技創新醫療園區，南部特色生技聚落，現在高雄科技園區目前73家進駐，總投資金額262億元投資，目前產值670億元並逐年增長。

賴清德說，行政院相關部會協助業界串連國際資源，提供併購基金或是聯貸，同時，發展特色聚落，衛福部也在草擬精準醫療法案，讓台灣生醫界往精準醫療發展。