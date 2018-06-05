「借屍還魂」女主角吳林罔腰97歲辭世 麥寮奇談劃下句點

麥寮鄉鎮東宮內掛有朱秀華夫婦合照。（記者林國賢翻攝）

2018-06-05 17:33

〔記者林國賢／雲林報導〕60年前轟動一時的金門女子朱秀華「借屍還魂」奇談，女主角吳林罔腰上月23日辭世，享壽97歲，借屍還魂奇談劃下句點。吳家人則相當低調，僅表示要好好送太祖最後一程。

死而復生 自稱17歲金門少女

時光回到1959年，當時37歲麥寮鄉婦人吳林罔腰因病一度終止呼吸，正當家人準備辦理後事時，吳林罔腰卻突然轉醒，原本病痛也不藥而癒；但醒後的吳林罔腰卻自稱是來自金門的17歲少女「朱秀華」，連講話的口音也改變，讓家人感到莫名其妙。

自此，吳林罔腰從一名平日掌理家務、料理三餐不識字的婦人，變成識字，還會幫忙記帳，並開始茹素，同時到住家附近主祀玄天上帝鎮東宮服務，直到10年前因膝蓋老化行動不便，在家休養。

砲戰避難 台西外海遇劫溺殺

據麥寮老一輩轉述，吳林罔腰清醒後自稱「朱秀華」，1959年八二三砲戰隨父母搭船避難，途中與父母走散，她搭乘的船漂流到雲林台西外海海豐島（現已消失），當時有4名台西漁民發現難民船，漁民將船上黃金洗劫一空，又將船推入海中，朱秀華最後溺斃。

魂飄台西 安西府千歲助還陽

朱秀華溺死後，靈魂飄回雲林台西五條港安西府，向張、李、莫府3位千歲哭訴，3位王爺要朱秀華魂魄先暫居海豐島，一年後請示地藏王菩薩，認為朱秀華陽壽未盡，讓朱秀華借用吳林罔腰身體還魂。

朱秀華借吳林罔腰還魂傳奇傳出後，全台震動，當時政府還命人展開調查，雖然報告並未公佈，但吳家在調查後轉趨低調，借屍還魂故事也逐漸被淡忘，解嚴後有電視台將朱秀華借屍還魂故事拍攝電視劇，勾起這段回憶。

吳林罔腰週日將出殯，轟動一時借屍還魂故事劃下句點。

吳林罔腰上月辭世，轟動一時的「借屍還魂」傳奇劃下句點。（記者林國賢攝）

台西安西府張、李、莫千歲助朱秀華還陽。（記者林國賢攝）