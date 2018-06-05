沒能力管污水廠？ 新北市嗆台北市：人謀不臧可笑至極

台北市工務局長彭振聲認為新北市政府沒有能力接管八里污水處理廠；新北市水利局回批根本是「倒果為因，可笑至極」。圖為八里污水處理廠。（記者葉冠妤攝）

2018-06-05 18:27

首次上稿 18:01

更新時間 18:27

〔記者翁聿煌、何玉華／新北報導〕台北市政府代管位於新北市的八里污水廠，去年被踢爆將未處理汙水直接排入海，新北市環保局二度開罰，共處罰款1200萬元；台北市工務局長彭振聲今天在台北市議會答詢時指稱新北市「沒能力管理」。新北市水利局強烈反彈，副局長諶錫輝指出，八里污水廠由台北市衛工處管理20年來，「人謀不臧、管理不善」，反倒大言不慚質疑新北市府沒有接管的能力，根本是「倒因為果，可笑至極」！

新北市議員何博文日前踢爆台北市代管的八里污水處理廠機組「壞了了」，將未處理的污水排入海洋；台北市議員黃向羣今在台北市議會質詢時，詢問台北市府是否要將八里污水處理廠移交給新北市政府管理，台北市工務局長彭振聲脫口說，「我敢明白講，他（新北市水利局）沒有什麼能力」，還說台北市幫新北市代操作26個截流站，但因為機器在外縣市，「在那邊就被人家欺負」，就像世大運期間，在新北市蓋場館，卻被開了40張罰單。

諶錫輝說，八里污水處理系統1996年由台灣省政府住都局興建完成後，直接交由台北市政府衛工處操作營運，至今已逾20年，因新北市污水處理量占7成，八里污水處理廠現管人力38名員額，70%的經費都是新北市政府支應，依比例每年支應人力及委管費7至9億元，在新北市對人力、經費都充足支應下，八里污水廠的主要設備設施妥善率卻僅剩15.6%，明顯是台北市政府人謀不臧、長期漠視之情況所造成，「要想移交，請先回復100%妥善率再說！」。

他要求台北市政府不應模糊焦點，應先解決設備長期損壞及廠商長期掩蓋弊端之情事，台北市政府工務局竟「大言不慚」，反質疑新北市無接管污水廠的能力，倒因為果，「可笑至極」！