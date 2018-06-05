斗六派出所遷了八個月 改建案已三度流標

舊斗六派出所辦公室已清空了8個月，原本打算原址改建，但至今連拆都沒拆。（記者詹士弘攝）

2018-06-05 19:05

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六派出所因建築物老舊，去年10月即通報建改，並遷至附近空間更小的「忠孝里集會所」，原本希望一年半後有新派出所可用，沒想到事隔八個月，工程三度流標，分局為了讓發包能順利，將工程「減項」，剔除廚房、浴室等工程，希望降低成本後，工程能順利標出。

舊斗六派出所已有近60年歷史，因為地區人口成長，都市規模擴充，警力也不斷增加，辦公空間不足，縣府決斥資4500萬元原址拆除重建，將老建築改建為地下1層，地上3層的新建築，完工後樓地板面積可達498坪，可解決辦公空間不足問題，工期約一年半。

斗六派出所編制31人，是雲林縣規模屬一屬二的派出所，為了舊屋重建，目前暫借「忠孝里集會所」辦公，但空間比舊派出所更狹窄，員警「擠」得很辛苦。

好不容易可以重建的派出所，卻因近年營建成本大幅上升，不論水泥、鋼筋甚至人力成本都上揚，但預算卻未相對增加，包商無利可圖，導致工程3度流標，距辦公室搬家至今已有8個月。

斗六警分局副局長李仁表示，工程費不足問題，因預算無法增加，目前採工程「減項」方式，剔除廚房、浴室等工程，希望降低成本後，工程能順利標出。

李仁指出，派出所施工需一年半到兩年時間，如果工程能順利標出，會在施工期間爭取經費，在購買派出所內部設施及辦公用具時，納入剔除的廚房與浴室項目。