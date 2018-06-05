終於看到了！ 花蓮外海抹香鯨現蹤

號稱「潛水高手」的抹香鯨，平時多出沒在水深超過1000公尺海域，近日現蹤花蓮外海，是今年度首次出現的鯨種。（花蓮賞鯨業者多羅滿提供）

2018-06-05 17:58

［記者王峻祺／花蓮報導］號稱「潛水高手」的抹香鯨，平時多出沒在水深超過1000公尺海域，近日現蹤花蓮外海，是今年度首次出現的鯨種，因有季節洄游性，花蓮海域夏季多半都能發現牠們的身影數次。賞鯨船長陳永鑫說，自去年5月巧遇後，睽違一年才又見面，還連遇3頭幼鯨，實在好幸運！

今年自4月起，活躍於花蓮外海的27種鯨豚陸續出現，讓賞鯨民眾「鯨喜」不斷，業者還特別制定每週賞鯨快報，記錄鯨豚出沒時間、品種，作為海洋研究教育的一環；5月底迄今，幾乎每天都有熱帶斑海豚、飛旋海豚、花紋海豚及柯氏喙鯨輪流在海面上「躍身擊浪」。

賞鯨船長陳永鑫4日上午載著逾50名遊客出海，剛出花蓮港後不久，就陸續遇到今年首見的3頭抹香鯨幼鯨，體長約4至5公尺，分散朝東北方向前進，還頻頻冒出海面擊浪，讓遊客又驚又喜，大呼「幸運！」

陳永鑫說，今年南流強，根據往年經驗，只要南流強、潮水流動方向改變，大型鯨出沒鯨率就會增加，抹香鯨是齒鯨中體型最大鯨種，也是哺乳類中可以潛得最深的物種，因潛水時間長，在海面上看到的機會不大。

「終於看到了！」他說，去年5月初曾與抹香鯨巧遇幾次，睽違1年時間又相見，還頻頻作出躍身擊浪及鯨尾擊浪動作，抹香鯨今年似乎比去年晚到，但還是相當興奮，預估未來仍有很大機會能在海面上一睹抹香鯨風采。

抹香鯨體型粗壯，成體體長平均約11至18公尺，雄性個體較雌性個體大，主食多以魷魚等頭足類，偶爾食用魚類，抹香鯨多以群體方式生活，共分年輕、尚未成熟雄性組成的「單身漢群」及母鯨與幼鯨組成的「哺育群」；4日在花蓮外海現蹤的抹香鯨為「單身漢群」。