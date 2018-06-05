王薇君牽線 麥當勞加盟業者捐日用品 關懷基隆67戶高風險家庭

2018-06-05 18:49

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府建構社會安全網，目前服務67戶高風險家庭、125名弱勢兒少，今天麥當勞加盟業者唐有建偕同中華民國兒童權益促進會理事長王薇君，捐贈1個月份的衛生紙、尿布及衛生棉等日用品，由市長林右昌代表接受，呼籲更多社會善心人士加入關懷行列。

市府表示，響應行政院強化社會安全網計畫，啟動基隆市社會安全網，由家暴中心介入高危機家庭，中低危機家庭則由基隆市家庭福利中心提供協助，建構有溫度服務，提供風險邊緣家庭實質物資協助。

唐有建說，他是高雄人，麥當勞開在嘉義，與基隆沒有淵源，聽到王薇君分享兒少高風險家庭協助計畫，立刻認捐第1個月所需物資支持，他認為，一個人的成功，是你願意付出多少給需要幫助的人，取之社會，用之社會。

王薇君表示，基隆市市政顧問有100多人，希望顧問們能多幫忙，為基隆帶來更多資源，讓弱勢兒少有更好的照顧。林右昌允諾會在下次市政顧問會議時提議，他說，1個家庭1個月約需1000元購置日用品，67個家庭就是6萬7000元，呼籲社會大眾加入關懷行列，支持弱勢兒少家庭生活需求。

社會處表示，截至5月20日止，共接獲160案高風險家庭通報，這些家庭大多因本身缺乏足夠支持系統，照顧者藥酒癮、非自願性失業、單親等因素，導致孩子無法得到適當照顧，經教育、衛生、社政、警政、民政、勞政通報而進入服務體系，目前持續服務67戶家庭，兒少人數125人，其中，0至6歲學齡前幼童佔最高比例有55人，7至12歲兒童34人，13至18歲青少年36人。