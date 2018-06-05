造橋南瓜節活動9、10日登場 饒富農趣的週末輕旅行

在龍昇湖畔有獨特的南瓜隧道，進入隧道內就可看到南瓜高高掛。（記者張勳騰攝）

2018-06-05 17:41

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉南瓜節活動，將於9、10日在龍昇村大潭（龍昇湖）登場，湖畔旁有獨特的南瓜隧道，還有各式各樣的南瓜展示及創意料理、以及18鄉鎮市農特產市集一應俱全，9日晚上舉辦晚會，穿插摸彩助興，兩天的活動有吃、有玩，邀請鄉親安排一趟饒富農趣的週末輕旅行。

造橋鄉南瓜節活動已邁入第11年，每年皆吸引大批遊客，打響了全國知名度，形成造橋鄉年度盛會。

今天上午，苗栗縣長徐耀昌、副議長陳明朝太太廖秀紅、造橋鄉長黃純德、鄉代表、村長等人在苗縣府大廳召開記者會，促銷南瓜節暨城鄉休憩新風貌活動，邀請鄉親踴躍參與。

為期兩天的南瓜節活動，除提供造橋鄉農會家政班研製的南瓜創意料理，在湖畔亦有長約250公尺的南瓜隧道，同時安排街頭藝人、熱舞、特技、魔術表演、有獎徵答及南瓜1元競標等，此外，還有18鄉鎮農特產品展售，南瓜生態導覽解說。

9日晚間6點30分在造橋鄉大西村鄉立活動中心舉辦晚會，邀請客家歌手陳孟蕎及樂團等演出、並穿插摸彩助興，獎品有液晶電視等，主辦單位邀請鄉親一起體驗南瓜節魅力。