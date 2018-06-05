創新肚臍減重手術不留疤 黃致錕獲國際醫療典範獎

中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心院長黃致錕獲頒國際醫療典範獎。（記者林惠琴攝）

2018-06-05 17:15

〔記者林惠琴／台北報導〕長期投入代謝減重手術領域的中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心院長黃致錕，以新式外科手術聞名，發展出經由肚臍進行手術，沒有傳統手術身上留大疤、微創手術身上留小疤的問題，而是完全無其他傷口，吸引各國醫師前來取經，今日獲頒國際醫療典範獎個人獎。

黃致錕表示，台灣曾進行亞洲首例代謝減重手術，且國內2300萬人、每年約3000例代謝減重手術，比例相對高於其他國家，在相關領域有創新的重要地位。

黃致錕曾發表全球首創的「經臍單切口腹腔鏡胃繞道手術」、「腹腔鏡可調式胃束帶摺疊術」，以及新式糖尿病手術「縮胃繞腸」。

黃致錕解釋，不少病人是愛漂亮的女性，擔心手術後會在身上留疤，夏天沒勇氣穿比基尼，因此發展出「經臍單切口腹腔鏡胃繞道手術」，腹腔鏡由肚臍進入，再進行胃繞道手術，身上其他地方完全沒疤痕。曾有患者直言，連親密的老公都沒發現自己動手術。

至於「腹腔鏡可調式胃束帶摺疊術」，黃致錕說明，過去胃束帶手術就是將胃綁一個帶子、縮減空間，胃的體積一樣，但僅一部分可容納食物，出現患者嘴巴想吃、胃裝不下的情形，為了得到滿足只好硬吃，結果反而引發感染、潰瘍等情形，因此研發先將胃折疊、減少體積的手術方式，若減重效果還須進一步加強再搭配胃束帶。

黃致錕補充，新式糖尿病手術「縮胃繞腸」則是透過調整術式，降低過去糖尿病患者接受代謝減重手術時，可能發生的貧血、維生素不足、胃潰瘍等併發症，提高術後品質。

因這些領先的醫療技術，吸引夠各國醫師前來取經學習，黃致錕更促成「國際代謝手術卓越聯盟」，迄今有75個國家參與，協助教學、訓練不少國際醫師，成功治療更多患者。

國際醫療典範獎今日下午在衛福部舉行頒獎典禮，個人獎除了黃致錕外，尚有到越南義診邁向第17個年頭的義大醫院醫師鄭勝峯、以顯微重建外科聞名海內外的長庚醫院醫師魏福全也獲獎。

另外，在團體獎方面，則包含接待重難症外籍病患最多的林口長庚醫院國際醫療中心、推展國際骨髓幹細胞中心的花蓮慈濟醫院國際醫療服務中心、2013年起到馬紹爾協助當地醫療的雙和醫院馬紹爾滾動醫療團、自費到印度與泰緬邊境給予醫療援助的奇美醫療服務社、為貝里斯研擬疾病防治新型服務模式的亞東醫院貝里斯計畫團隊。