高雄春藝自製旗艦大戲 最接地氣的《波希米亞人》浪漫登場

2018-06-05 17:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕《波希米亞人》是歌劇大師浦契尼38歲時完成的不朽經典代表作，更是世界各大歌劇院上演率最高的歌劇之一，高雄春天藝術節去年籌齊來自澳洲、美國共5國鑽石陣容，將於15、17日兩天在高雄推出這齣最浪漫寫實的愛情故事。

從2015年開始，連續4年高雄春藝自製了歌劇《魔笛》、《茶花女》、《卡門》，以旗艦製作為品質自許，年年開出票房紅盤及觀後大好評的口碑，今年持續以「做一個屬於高雄自己的藝術節」的信念，著手打造《波希米亞人》。

《波》是跨越百年風情的經典歌劇，全劇跨越百年風情、描述四個落魄文青的情愛糾葛故事，並轉化成現代版、最接地氣的愛情歌劇，以追尋理想、友誼、愛情貫穿作為劇情的基底，觀眾可看詩人男主角魯道夫如何緊握時機撩妹贏得女主角咪咪的歡心、進而兩情相悅、分分合合至死不休。

今年高雄春天藝術節邀請擔綱導演、也是去年春藝大受好評的歌劇《卡門》導演澳洲雪梨歌劇院駐館導演和歌劇製作人馬修．巴克利（Matthew Barclay）再次製作這齣大型義大利文版歌劇《波希米亞人》。

劇中女主角咪咪由俄裔美籍抒情女高音伊娜杜卡其（Inna Dukach）擔任，咪咪正是她歌劇演唱生涯最拿手的角色之一，而當紅義大利抒情男高音馬西蒙佐丹諾（Massimo Giordano）演出詩人魯道夫，兩人搭檔的完美組合，勢必讓喜愛歌劇的觀眾一飽耳福。

還有邀請來自南韓的高顏質男中音丁一憲（Ilhun Jung）飾演戲份很重的畫家馬切羅，有了這些內外優秀聲樂家的加持，加上高市交響樂團及台、澳多位當界著名演員的加入，更令人引頸期待這齣旗艦歌劇在高雄樂迷面前的完整呈現。