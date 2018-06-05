首創搭郵輪玩夏令營 限定100名學生別錯過

海洋城堡親子夏令營即日起報名，有人數限制，欲搶從速。（記者洪定宏翻攝）

2018-06-05 17:16

〔記者洪定宏／高雄報導〕國小四年級到國中二年級學生的暑假如何規畫呢？家長可考慮報名參加「海洋城堡親子夏令營」！

這是高市教育局、海洋局及台灣港務公司，首度結合郵輪、夏令營及海洋教育的創意活動，只要報名7月24日高雄港出發，前往日本石垣島的麗星郵輪寶瓶星號航次，就能免費參加，限定100名學生，必須家長陪同，千萬別錯過！

台灣港務公司指出，該航次為3天2夜，第一天7月24日下午1點，從高雄港啟航，準備就緒後，開始夏令營課程，內容包括海洋生態、海洋科學DIY、海洋藝術、職涯訪談報導文學等等。

第二天7月25日上午11點抵達石垣島，然後進行岸上觀光行程，晚間10點返航。第三天7月26日繼續夏令營課程，於晚間7點抵達高雄港。

陽明海運公司則善盡社會責任，特別贊助12名弱勢學生參加，讓他們也能享有具知識性且富教育意義的夏令營。

台灣港務公司表示，夏令營委託高雄市海洋教育課程中心規畫，活動結束後，將在郵輪上舉辦結業式，頒發港務公司、教育局、海洋局的聯合證書，別具意義。

台灣港務公司提醒，6月11日前報名，每人售價1萬1900元起，6月11日以後報名，每人1萬3880元起，相差約2000元，所以欲搶從速，報名專線：07-521-9000轉3354。