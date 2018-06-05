青蔥盛產價低 大安區農會推冷凍蔥花

大安農會推出包裝的新鮮蔥花。（記者張軒哲攝）

2018-06-05 17:18

〔記者張軒哲／台中報導〕現值青蔥產季，台中市大安區農會今日推出「葱夏饗宴」，端出10道青蔥料理，並舉行大安葱安心契作產品行銷，大安區農會指出，今年與產銷班員契作收購計畫，將區內具有吉園圃2.0標章之葱農契作收購鮮青葱3公噸，將青蔥加工製作成生鮮蔥花，採超低溫急速冷凍，保留被凍物品新鮮度，緩解近期葱價低迷問題。

今日活動台中市府農業局副局長蔡勇勝、台中市農會總幹事林育葦、農糧署中區分署秘書陳尚仁、市議員李榮鴻、吳敏濟，市議員參選人楊啟邦、前市議員楊永昌與立法院副院長蔡其昌服務處主任陳明謙共襄盛舉。

大安區是中部青蔥生產重鎮，品質不輸宜蘭三星蔥。大安區農會總幹事蔡建宗指出，農會輔導青葱栽培多年，大安葱產地標章於103年12月通過經濟部智慧財產局審核通過註冊。產銷履歷的集團認證，也預計在今年8月前完成，各項認證，合理化施肥及無毒方式種植，達到負責任的生產。大安蔥目前已在台中市裕毛屋生鮮超市及惠康超市上架售，評價甚高。

蔡建宗指出，另為發展青蔥多元銷售管道，生鮮蔥花是讓青蔥在極短時間通過最大冰晶生成區，細胞組織不破壞，保留被凍物品新鮮度，目前推出1包300公克蔥花，優惠價50元，另有推出商務大包裝，價格更是優惠。